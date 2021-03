Samsung Galaxy Tab S6 si aggiorna alla ONE UI 3.1 con Android 11 in Europa

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento all’interfaccia ONE UI 3.1 basata su Android 11 per i Galaxy Tab S6 in anticipo rispetto alla roadmap ufficiale: i dettagli.

I Samsung Galaxy Tab S6 fanno parte della lista stilata dall’azienda coreana per l’aggiornamento all’interfaccia ONE UI 3.1, che su quest’ultimi doveva arrivare a fine aprile 2021.

Samsung Galaxy Tab S6 LTE si aggiorna in anticipo ad Android 11 con ONE UI 3.1: i dettagli

Oggi a sorpresa il colosso asiatico ha iniziato a rilasciare tale aggiornamento due mesi prima del previsto.

Primi feedback affermano infatti che i Galaxy Tab S6 LTE (SM-T865) stanno ricevendo il nuovo firmware seriale T865XXU4CUB7 in Germania.

Il firmware è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) e ha un peso di circa 2,2GB.

Oltre al passaggio da Android 10 ad Android 11 con ONE UI 3.1, vengono installate pure le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di marzo 2021.

Di fatto Samsung ha deciso di anticipare i tempi saltando di netto l’aggiornamento ONE UI 3.0 per i Tab S6 e passare direttamente alla ONE UI 3.1 con Android 11.

Non sappiamo quando effettivamente tutti i Galaxy Tab S6, compresa la versione solo Wifi, saranno aggiornati in Europa (compresa l’italia): potrebbero volerci ancora alcuni giorni.

Vi consigliamo quindi di intere sotto controllo il centro aggiornamenti del tablet che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Fonte: Via