Il Samsung Galaxy Tab S6 versione Wi-Fi e 4G termina ufficialmente il supporto software Android: non ci saranno più aggiornamenti.

Se possedete la versione Wi-Fi o LTE 4G del tablet Galaxy Tab S6 vi avvertiamo che Samsung lo ha eliminato dalla lista dei dispositivi abilitati a ricevere gli aggiornamenti.

Vediamo cosa accade adesso.

Samsung Galaxy Tab S6 Wi-Fi e 4G fine supporto software Android: i dettagli da sapere

I tablet in questione sono usciti sul mercato nel 2019 nel mese di agosto con il sistema operativo Android 9.0 Pie, e secondo le politiche degli aggiornamenti Samsung oggi hanno terminato il supporto software.

Infatti i tablet in questione godono di 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di supporto software.

Di fatto i Tab S6 Wi-Fi e 4G hanno ricevuto l’aggiornamento fino ad Android 12 con ONE UI 4.0, e i suoi quattro anni di supporto (fino ad agosto 2023) dato che non dovrebbero ricevere le ultime patch di ottobre 2023.

Samsung quindi da oggi non rilascerà più nessun aggiornamento di sicurezza o nuove funzionalità.

Va comunque specificato che i dispositivi come il Tab S6 5G e il Tab S6 Lite continuano a ricevere le patch di sicurezza, dato che sono usciti sul mercato alcuni mesi più tardi.

Se la notizia vi ha preoccupato, non allarmatevi troppo: il vostro Tab S6 Wi-Fi o LTE 4G continuerà a funzionare tranquillamente.

I problemi potrebbero verificarsi solo tra qualche mese se utilizzate il tablet per effettuare operazioni che coinvolgono i vostri dati personali (anche sensibili) per attività lavorative, home banking, acquisti online etc.

Infatti non ricevendo più gli aggiornamenti di sicurezza, il tablet potrebbe presentare alcune falle non risolte che potrebbero essere sfruttate da malintenzionati soprattutto da remoto.

Se invece utilizzate il tablet per attività semplici come la navigazione casuale sul web, visione di contenuti multimediali e simili non ci saranno problemi di sorta.

Il vostro Galaxy Tab S6 Wi-Fi o LTE potrà essere utilizzato finché lo riterrete adeguato alle vostre esigenze.

