Samsung Galaxy Tab S7 e S7+ aggiornamento Android 12 con ONE UI 4.0 iniziato

Samsung sta aggiornando da poco i Galaxy Tab S7 e S7+ alla versione software Android 12 con interfaccia ONE UI 4.0: ecco i dettagli conosciuti.

Se possedete un tablet della serie Galaxy Tab S7 e Tab S7+ vi segnaliamo che da qualche ora l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare in Europa l’aggiornamento Android 12.

Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7+ iniziano a ricevere l’aggiornamento Android 12 con ONE UI 4.0 in Europa: i dettagli

Da quello che sappiamo il nuovo firmware seriale T870BXXU2CULC per Tab S7 e il nuovo firmware seriale T976BXXU2CULC per Tab S7+ si sta diffondendo anche in Italia con la classica modalità OTA.

I due firmware in questione oltre al passaggio da Android 11 ad Android 12 ONE UI 4.0 incorporano pure le patch di sicurezza rilasciate nel mese di dicembre 2021.

Non sappiamo quando effettivamente tutti i Galaxy Tab S7 e S7+ riceveranno la notifica di aggiornamento: potrebbero volerci ancora alcuni giorni, anche se la diffusione in Italia sembra già essere iniziata.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamento che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Essendo un aggiornamento importante del sistema operativo è consigliabile prima di aggiornare:

Effettuare il backup dei dati salvati sul tablet; avere almeno 3-5GB di spazio libero nella memoria interna Iniziare la procedura di installazione solo se la batteria del tablet ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Se avete ricevuto l’aggiornamento fatecelo sapere: commentate se la nuova ONE UI 4.0 vi piace o no!

