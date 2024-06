Samsung Galaxy Tab S7 FE l’aggiornamento ONE UI 6.1 è partito

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ONE UI 6.1 basato su Android 14 per il tablet Galaxy Tab S7 FE (Fan Edition): non comprende le novità di GALAXY AI.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un tablet Galaxy Tab S7 FE che nei prossimi giorni dovrebbero ricevere una nuova notifica di aggiornamento: sta arrivando la ONE UI 6.1.

Samsung Galaxy Tab S7 FE si aggiorna alla ONE UI 6.1: quello che dovete conoscere

Da quello che sappiamo al momento il tablet si sta aggiornando in Corea del Sud con il nuovo firmware seriale T733XXU6DXE1 dedicato alla versione solo Wi-Fi, con il firmware seriale T735NKOU5DXE1 per la variante LTE 4G e infine con il firmware seriale T736NKOU5DXE1 per il modello con il 5G.

Considerate le tempistiche dell’aggiornamento, in Italia bisognerà aspettare da una o due settimane prima che tutti i tablet tab S7 FE ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti, che trovate in impostazioni -> info dispositivo -> aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di passare alla nuova versione software, vi suggeriamo di seguire questi semplici passaggi:

effettuare il backup dei dati più importanti salvati sul tablet liberare spazio nella memoria interna se necessario (4-6GB liberi sempre) iniziate a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Come tutti i dispositivi di fascia media di Samsung, anche i Galaxy Tab S7 FE a causa di limitazioni hardware non incorporerà le funzioni della GALAXY AI basate sull’intelligenza artificiale.

Ma la ONE UI 6.1 apporta anche altri cambiamenti:

gli adesivi personalizzati (con effetti)

la ricerca migliorata nell’app Galleria

la possibilità di modificare la velocità di riproduzione video nel lettore video integrato

nuovi effetti e cornici per sfondi, e widget della schermata di blocco

si potrà personalizzare gli avvisi di allarme, le voci del calendario con più adesivi e aggiungere icone di categorie di promemoria

supporto alla nuova funzionalità Quick Share e l’app Samsung Find

supporto al Bluetooth Auracast

novità su Samsung Cloud (protezione dei dati migliorata) e Samsung Wallet (supporto alle passkey)

Samsung Health offre più opzioni di monitoraggio, obbiettivi etc.

