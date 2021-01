Samsung Galaxy Tab S7 Lite in arrivo in tre varianti? Gli ultimi rumors

Secondo recenti rumors potrebbe essere annunciato presto un Samsung Galaxy Tab S7 Lite che sarà venduto in tre distinte varianti: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Alcune informazioni provenienti dalla Corea del Sud affermano che Samsung stia lavorando ad un nuovo tablet della serie Galaxy Tab S7.

Samsun al lavoro sui Galaxy Tab S7 Lite? Le ultime informazioni in merito

Il dispositivo dovrebbe prendere il nome di Tab S7 Lite e uscire in tre distinte varianti, a seconda del tipo di connettività offerta.

Ci dovrebbe infatti essere la versione solo Wifi, codice aziendale SM-T730, la versione LTE 4G con seriale SM-T735 e infine due versioni con connettività 5G (seriale SM-T736B / SM-T736N).

Il nome commerciale TAB S7 Lite comunque potrebbe non essere quello definitivo, dato che al momento non ci sono ancora informazioni certe da parte di Samsung.

Di questi tre tablet sfortunatamente al momento non si hanno dettagli dal punto di vista hardware, quindi non sappiamo in quale fascia di prezzo potrebbero inserirsi.

E’ poi probabile che il tablet venga commercializzato in due varianti a seconda della grandezza del display: potrebbe esserci infatti una versione classica da 10.1 pollici e una più piccola da 8 pollici.

Per adesso non ci resta che aspettare nuove e più dettagliate informazioni in merito su questi presunti futuri tablet di fascia medio-alta di Samsung.

