Samsung Galaxy Tab S7 si aggiorna ad Android 11 e ONE UI 3.1 (si parte dalla Corea)

Samsung ha iniziato ad aggiornare i tablet della gamma Galaxy Tab S7 alla nuova interfaccia personalizzata ONE UI 3.1 basata su Android 11: si parte dalla Corea del Sud.

Buone notizie per tutti i possessori italiani di un tablet della gamma Galaxy Tab S7: Samsung lo sta aggiornando ad Android 11.

Gamma Samsung Galaxy Tab S7 si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.1: ecco i dettagli

Al momento i nuovi firmware seriali, T875NKOU1BUA8, T975NKOU1BUA8, e T976NKOU1BUA8 (a seconda del modello) si stanno diffondendo in Corea del Sud tramite la classica modalità OTA.

I firmware dal peso di circa 2.4GB introducono Android 11 con l’interfaccia personalizzata ONE UI 3.1, l’ultima attualmente disponibile in casa Samsung.

Il change-log ufficiale (tradotto) della ONE UI 3.1 sui Galaxy Tab S7 con Android 11:

La privacy è stata migliorata per essere più sicura e per consentire un uso più equilibrato della funzione di benessere digitale sul dispositivo;

Abbiamo migliorato il design in modo da poterci concentrare maggiormente su contenuti di design sofisticati e stagnanti e sentire il comfort visivo;

La risposta al touch è più morbida, più naturale e più breve rispetto a prima, e l’interfaccia che risponde a varie dimensioni dello schermo offre la migliore esperienza d’uso su diversi tipi di dispositivi come smartphone, telefoni pieghevoli e tablet;

Fornisce un’usabilità senza soluzione di continuità attraverso l’ottimizzazione della piattaforma, maggiore velocità di esecuzione e comportamento delle app grazie a prestazioni migliorate e una migliore allocazione della memoria;

Riducendo al minimo le azioni non necessarie delle app in background, anche le prestazioni del sistema e il consumo energetico in generale sono stati migliorati;

Aggiungi categorie di immagini per la schermata di blocco dinamica e seleziona fino a 5 categorie alla volta;

Aggiunto il widget che consente di controllare il tempo di utilizzo del telefono cellulare nella schermata di blocco;

Supportata la funzione di anteprima interattiva durante l’impostazione dello sfondo;

Interfaccia migliorata dello store Samsung;

Imposta le schermate delle chiamate in entrata e in uscita su vari contenuti come i video;

Il blocco e l’ordine delle schede di Samsung Internet possono essere modificati: sono state aggiunte varie condizioni e metodi in modo che la routine Bixby possa essere utilizzata all’interno di ciò che voglio;

Separare il profilo personale e il profilo di lavoro per le funzioni principali che vengono utilizzate ripetutamente, utilizzare fino a 8 schermate e schermate nascoste;

Puoi aggiungere i widget correlati premendo a lungo l’icona dell’app nella schermata di riferimento;

Tocca due volte lo spazio vuoto nella schermata Home per disattivare lo schermo e tocca di nuovo due volte per riattivarlo;

Inoltre, sono state aggiunte funzioni di gestione per rendere più piacevoli e significativi gli incontri con persone importanti.

Considerato che l’aggiornamento è arrivato giusto in queste ore in Corea del Sud, potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che la notifica di aggiornamento venga diffusa sui dispositivi venduti in Europa/Italia.