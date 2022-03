Samsung Galaxy Tab S8 disassemblato in video: il livello di riparabilità è sufficiente

Ecco un video che mostra quanto sia facile o difficile smontare un Samsung Galaxy Tab S8 e quindi il suo livello generico di riparabilità senza l’aiuto di un esperto.

Tra i nuovi tablet top di gamma di ultima generazione di Samsung, il Galaxy Tab S8 è il più piccolo con il suo display da 11 pollici di diagonale.

Samsung Galaxy Tab S8 smontato in un video: il suo livello di riparabilità è poco meno che sufficiente

I ragazzi del canale Youtube PBKreviews hanno deciso di smontare questo tablet, per vedere come è stato assemblato al suo interno e soprattutto se è facile da riparare:

Da quello che possiamo vedere nel video il modello solo Wifi (quello smontato) contiene al suo interno lo stesso slot dedicato al 5G delle varianti abilitate a quest’ultima connettività mobile.

Comunque il modello Wifi non ha l’accesso alla connettività mobile 5G.

Inoltre difficilmente sul web si troverà qualche tipo di firmware moddato da terzi per abilitare la connessione 5G su questi modelli solo Wifi.

Nel video si può notare inoltre che per tenere assemblati la maggior parte dei componenti, Samsung ha deciso di utilizzare più viti che nastro adesivo, a differenza degli smartphone dove il nastro adesivo e la colla sono un must.

L’adesivo è presente in vari punti, ma come già detto in quantità limitata, quindi basta un po’ di calore e un po’ di alcol isopropilico per distaccarlo.

Inoltre Samsung sul Galaxy Tab S8 non utilizza sistemi complessi di dissipazione del calore.

Infatti viene applicata una classica pasta termica sul chipset Snapdragon 8 Gen 1 e sui chipset della RAM.

Come dissipatori troviamo dei comuni strati di nastro di rame e pellicola di grafite, presenti anche dietro il pannello del display.

Questa soluzione semplificata è dovuta alla grandezza del tablet che offre sufficiente spazio per dissipare facilmente il calore.

I ragazzi di PBKreviews alla fine hanno dato un punteggio di riparabilità al Galaxy Tab S8 pari a 5.5 punti su 10, quindi poco meno della sufficienza.

Secondo loro il tablet poteva offrire qualche soluzione più pratica, come ad esempio la batteria che non dispone di una linguetta per la sua estrazione facilitata.