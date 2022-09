Samsung Galaxy Tab S8 FE in arrivo: primi dettagli rilasciati da GeekBench

Il successore dell’attuale Galaxy Tab S7 FE, il Galaxy Tab S8 FE sarebbe in dirittura d’arrivo: primi dettagli trapelati grazie al benchmark GeekBench.

I più attenti si ricorderanno che Samsung ha lanciato sul mercato lo scorso maggio il Galaxy Tab S7 FE (Fan Edition) un tablet non troppo caro con buone funzionalità generali.

Oggi abbiamo le prime conferme che l’azienda coreana il prossimo anno lancerà anche il Galaxy Tab S8 FE.

Samsung Galaxy Tab S8 FE: i primi dettagli trapelati grazie a GeekBench

Non c’è ancora una data prestabilita per l’annuncio, ma se il modello Tab S8 FE sarà l’effettivo successore del Tab S7 FE ci si aspetta che il lancio ufficiale avverrà più o meno ad aprile-maggio 2023.

Le prime informazioni tecniche/hardware sono state svelate dal database del famoso benchmark GeekBench.

Secondo quanto riportato da GeekBench il Galaxy Tab S8 FE, codice aziendale SM-X506B, monterà un chipset Mediatek MT8791V/TZA.

Si tratterebbe di un chipset Octa-Core (6+2 core) che al momento ha nome in codice aziendale “Kompanio 900T”.

La versione SM-X506B sarebbe quella con modem 5G, invece la versione solo Wi-Fi prenderà il nome in codice aziendale generico SM-X500.

A questo chipset sarebbero affiancati 4GB di ram, ma al momento non viene specificata la memoria interna.

Ovviamente potrebbero esserci varianti di questo tablet con un quantitativo maggiore di ram.

Per i più curiosi il tablet ha ottenuto un punteggio benchmark in modalità single core di 773 punti e in modalità multi-core di 2318 punti.

Infine GeekBench afferma che il tablet uscirà con il sistema operativo Android 13.

Non ci resta che aspettare future informazioni.

Fonte: GeekBench