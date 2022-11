Samsung Galaxy Tab S8: la serie si aggiorna ad android 13 con ONE UI 5

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android 13 con ONE UI 5.0 per i Galaxy Tab S8: ecco quello che sappiamo al momento.

Continua il lavoro di Samsung nell’aggiornare i suoi più recenti dispositivi alla versione ONE UI 5.0 basata sul sistema operativo mobile Android 13.

Abbiamo la conferma che da un giorno l’azienda coreana ha iniziato ad aggiornare a questa versione software anche i tablet della serie Galaxy Tab S8.

Samsung Galaxy Tab S8 si aggiorna ad Android 13 con ONE UI 5.0: i dettagli

Per la precisione l’aggiornamento è partito sulle varianti 5G dei tablet con questi firmware:

firmware seriale X706BXXU2BVK4 per il modello Tab S8

per il modello Tab S8 Plus si aggiorna con il firmware seriale X806BXXU2BVK4

si aggiorna con il firmware seriale Galaxy Tab S8 Ultra aggiornato con il firmware seriale X906BXXU2BVK4

Oltre ad aggiornare il sistema operativo da Android 12 ad Android 13 vengono installate le più recenti patch di sicurezza relative al mese di novembre 2022.

I nuovi firmware si stanno diffondendo tramite la classica modalità OTA (over the air) in diversi paesi Europei.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, controllate manualmente nel centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info device->aggiornamenti.

Le novità della ONE UI 5.0 con Android 13 per i Galaxy Tab S8: un breve riassunto

Con l’arrivo di Android 13 l’interfaccia Samsung viene aggiornata alla versione ONE UI 5.0, apportando questi principali cambiamenti:

un design dell’interfaccia utente rinnovato

funzione tavolozza dei colori espansa

Widget impilati,

icone delle app più grandi nell’area delle notifiche

impostazioni rapide modificate ed effetti traslucidi nell’area delle notifiche

le animazioni e le transizioni ora appaiono più fluide

aggiornamenti di varie applicazioni stock di Samsung, con miglioramenti (esempio Samsung Internet, My Files, Gallery, Editor video e immagini)

funzionalità OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) in tutto il sistema: ad esempio l’app Galleria e Fotocamera possono riconoscere il testo nelle immagini ed estrapolarlo

ottimizzazioni e novità nelle Bixby Routines

nuove Emoji

dashboard Privacy e sicurezza semplificata

nuovi gesti multitasking

nuovo menù per l’indicazione dei dispositivi connessi

funzionalità ricerca all’interno delle app e nell’interfaccia migliorata

migliorato Samsung Dex

migliore personalizzazione di Samsung RAM PLUS

eccetera

