Samsung Galaxy Tab S8 la serie si aggiorna alla ONE UI 6.1

La serie Samsung Galaxy Tab S8 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ONE UI 6.1 basato su Android 14 con le funzionalità della GALAXY AI: i dettagli.

Se possedete un Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra vi segnaliamo che è iniziato il rilascio dell’interfaccia ONE UI 6.1 tramite la classica modalità OTA (over the air).

Tra le principali novità ovviamente va segnalata la GALAXY AI con varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy Tab S8 si aggiorna alla ONE UI 6.1: i dettagli da conoscere

Samsung sta distribuendo i nuovi firmware seriali X900XXU6CXE2 (Tab S8), X800XXU6CXE2 (Tab S8 Plus), e X700XXU6CXE2 (Tab S8 Ultra) che hanno un peso di circa 3GB.

Il firmware non aggiorna le patch di sicurezza Android, che rimangono quelle di aprile 2024 e non di maggio 2024.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni -> info dispositivo -> aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software vi consigliamo di:

eseguire un backup dei dati più importanti salvati sul vostro tablet liberare spazio nella memoria interna se necessario (almeno 5-6GB necessari) iniziare e scaricare il nuovo firmware solo se la batteria ha almeno una carica residua pari al 50%

Come già detto con la ONE UI 6.1 tutti questi tablet Samsung riceveranno un buon numero di funzionalità GALAXY AI, basate appunto sull’intelligenza artificiale.

GALAXY AI le novità a disposizione sui GALAXY TAB S8

Tra queste troviamo:

Modifica generativa : ti consente di modificare le foto come mai prima d’ora , incluso lo spostamento, la rimozione e la rotazione di oggetti e persone nelle foto e consentendo all’intelligenza artificiale di generare nuovi pixel per te.

Sfondo generativo : è uno strumento che ti consente di creare sfondi nuovi e unici fornendo all’intelligenza artificiale una combinazione di parole chiave come linee guida.

Chiamata con traduzione dal vivo : ti consente di effettuare chiamate telefoniche e comunicare dal vivo con persone in una lingua diversa . Questo strumento AI può tradurre dal vivo per te e per la persona dall’altra parte della telefonata.

Interprete : ti consente di sostenere conversazioni di persona con persone che non parlano la tua lingua . Lo schermo del telefono è diviso a metà e ciascuna metà fornisce una traduzione dal vivo di ciò che voi e l’altra persona state dicendo.

Assistenza AI tastiera Samsung / Assistenza chat : Samsung ha anche implementato l’intelligenza artificiale nella sua tastiera , che ora offre il controllo grammaticale di intere frasi, traduzioni in tempo reale nelle app di messaggistica e persino suggerimenti sui toni basati sull’intelligenza artificiale.

Cerchia per cercare : fornita da Google, questa funzione ti consente di scoprire di più sugli oggetti visualizzati sullo schermo del tuo telefono semplicemente disegnando un cerchio attorno ad essi. Google fornisce quindi un rapido risultato di ricerca contenente tutte le informazioni rilevanti sull’argomento.

