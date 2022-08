Samsung Galaxy Tab S8 riceve la ONE UI 4.1.1 basata su Android 12L: le novità

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ONE UI 4.1.1 basato su Android 12L per i Galaxy TAB S8: ecco le principali novità da conoscere.

Dopo il debutto di Android 12L (la versione specificatamente sviluppata per grandi display) sui Galaxy Z Fold 4, oggi Samsung ha iniziato a rilasciare tale versione pure sui suoi tablet top di gamma.

Infatti i Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra stanno ricevendo in Europa tramite la classica modalità OTA (over the air) la nuova versione software ONE UI 4.1.1.

I Samsung Galaxy Tab S8 si aggiornano alla ONE UI 4.1.1 basata su Android 12L: i dettagli

Per essere più precisi i Tab S8 si stanno aggiornando con il firmware seriale X70xBXXU2AVH2, la variante TAB S8 Plus con il firmware seriale X80xBXXU2AVH5, mentre il firmware seriale X90xBXXU2AVH2 è destinato a TAB S8 Ultra.

I nuovi firmware hanno un peso di circa 2.3GB.

Sono coinvolti entrambe le varianti, ovvero quella solo Wifi che quella con connettività 5G.

Oltre al firmware con la ONE UI 4.1.1 basata su Android 12L vengono installate pure le patch di sicurezza di Android relative al mese di agosto 2022.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, potrebbero volerci ancora una o due settimane per la diffusione globale in tutta Europa, vi consigliamo di controllare il centro aggiornamenti del vostro Galaxy Tab S8.

Quali sono le novità della ONE UI 4.1.1 basata su Android 12L per i Galaxy Tab S8?

Queste sono le principali novità che gli utenti potranno notare sul loro tablet Samsung:

La barra delle applicazioni adesso consente di passare rapidamente da un’app all’altra e di avviarsi (incluse le app in modalità schermo diviso) senza dover utilizzare la modalità DeX

Adesso è possibile utilizzare un gesto con due dita per passare dalla modalità a schermo intero a quella a schermo diviso

C’è l’opzione per l’aprire un’app in una finestra mobile

Aggiunta la possibilità di estrarre il testo dalle immagini (sono supportate le lingue cinese, francese, tedesco, italiano, coreano, portoghese, spagnolo e l’inglese)

Adesso accanto al testo vengono visualizzate azioni intelligenti: ad esempio puoi comporre un numero dalla foto di un biglietto da visita

L’app “I miei file” adesso può cercare informazioni all’interno dei file, incluso il testo nelle immagini

Miglioramenti all’App Internet Browser: ad esempio nuove possibilità di riorganizzazione dei siti preferiti

Nuove possibilità per selezionare una serie di sfondi per la schermata di blocco

Aggiornamenti di varie applicazioni Samsung come Kids, Health, TV Plus, Flow, Smarthings eccetera.

Fonte: Via