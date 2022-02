Samsung Galaxy Tab S8 ufficiali: prezzo Italia e caratteristiche dei tre distinti modelli

Ufficializzati i nuovi tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab S8 in tre distinti modelli: ecco il prezzo di vendita in Italia e le principali caratteristiche hardware.

Dopo la presentazione degli attesi Galaxy S22 (Plus) e Galaxy S22 Ultra, Samsung ha svelato anche i suoi nuovi tablet android destinati alla fascia top del mercato: i Galaxy Tab S8.

Sono tre i tablet presentati: Tab S8, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra: caratteristiche (differenze) e prezzo di vendita in Italia

Questi tre dispositivi si differenziano soprattutto per il display utilizzato (dal più piccolo al più grande), dalla potenza della batteria e in minima parte per alcuni spetti della multimedialità e della memoria ram.

Display e design

Tutti e tre i tablet hanno una scocca in metallo unibody con finiture da vero tablet premium nei colori Graphite, Pink Gold, Silver, ma ovviamente cambiano le dimensioni.

Il più piccolo, Tab S8, ha dimensioni pari a 253.8 x 165.3 x 6.3mm per un peso di 503 grammi (Wifi) o 507 grammi (5G)

Il tablet d’intermezzo, ovvero il Tab S8 Plus, ha dimensioni pari a 285 x 185 x 5.7mm con un peso che varia da 567 grammi (Wifi) a 572 grammi (5G).

Per ultimo il Tab S8 Ultra sfoggia dimensioni molto importanti pari a 326.4 x 208.6 x 5.5mm per 726 grammi (Wifi) o 728 grammi (5G).

Le differenze di dimensioni indicano anche la presenza di display diversi.

Il Galaxy Tab S8 ha un display LCD IPS da 11 pollici di diagonale, risoluzione WQXGA 2560 x 600 pixel (276PPI) e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

La versione successiva, il Tab S8 Plus ha invece un display Super Amoled da 12.4 pollici di diagonale, risoluzione WQXGA+ 2800 x 1752 pixel (266PPI) e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Infine il Tab S8 Ultra esagera con un display Super Amoled da ben 14,6 pollici di diagonale, risoluzione WQXGA+ 2960 x 1848 pixel (240PPI) e sempre frequenza di aggiornamento a 120Hz.

I TAB S8 Plus e Tab S8 Ultra avendo un display Amoled implementano lo scanner per le impronte digitali ultrasonico sotto il pannello, mentre il Tab S8 avendo un display LCD IPS ha uno scanner classico sulla scocca laterale.

Processore e memoria

Tutti e tre i nuovi tablet di Samsung montano il chipset Snapdragon 8 Gen 1 con abbinato 8-12GB di ram e memoria interna fino a 256GB, quest’ultima espandibile tramite microSD fino ad 1TB.

Solo la versione Ultra dispone di una versione super premium con 16GB di ram e 512GB di memoria interna, sempre espandibile.

Multimedialità

Tutti i tablet montano la stessa fotocamera posteriore da 13MP con Autofocus, e la fotocamera ultra-grandangolare da 6MP.

Come fotocamera anteriore per selfie su tutti e tre i dispositivi è presente un sensore da 12MP a fuoco fisso, ma sul modello Tab S8 Ultra è presente un secondo sensore per selfie: una camera ultra-grandangolare da 12MP.

Punto forte dei tablet è sicuramente l’audio, data la presenza di quattro altoparlanti ottimizzati da AKG, 3 microfoni per la cattura e la certificazione Dolby Atmos.

Connettività

I tablet hanno tutti lo slot posteriore magnetico che serve per trasportare la pennina capacitiva S Pen.

A livello di Wifi c’è lo standard di ultima generazione 6E, il Bluetooth 5.2, la porta Usb Type C versione 3.2 (con uscita video quindi).

Ovviamente ci sono pure i modelli che supportano la connettività mobile 5G.

Batteria e sistema operativo

Come vi avevo già accennato, i tablet hanno dimensioni diverse e quindi montano batterie con potenza diversa.

Il Galaxy Tab S8 ha una batteria interna da 8000 mAh, il Tab S8 Plus da 10.090 mAh e infine il Tab S8 Ultra da 11.200 mAh.

Tutti e tre i tablet supportano la ricarica rapida via cavo ad una velocità massima di 45W.

Come sistema operativo i nuovi dispositivi montano nativamente Android 12 con interfaccia personalizzata ONE UI 4.1.

Rientrano inoltre tra i dispositivi Samsung a cui vengono garantiti quattro aggiornamenti del sistema operativo Android (quindi fino ad Android 16) e cinque anni di patch di sicurezza.

Insieme al tablet è compreso pure l’abbonamento a Microsoft Office 365.

Prezzi e disponibilità in Italia dei Samsung Galaxy Tab S8

I Galaxy Tab S8 sono prenotabili da oggi ad un prezzo di vendita a partire da 799 euro per la versione base (8-128GB) solo Wifi o 949 euro con connettività 5G.

Per i Tab S8 Plus il prezzo base sale a 999 euro per la versione base (8-128GB) solo Wifi o 1049 euro per la variante 5G.

Infine per il Galaxy Tab S8 Ultra si parte con una base (12-256GB) di 1299 euro (solo Wifi) o di 1499 euro per la variante 5G.

Se lo prenotate entro il 24 febbraio 2021 sul Sito ufficiale Samsung Italia, riceverete in omaggio la Book Cover Keyboard, e in più c’è la promo con 100€ di sconto immediato e fino a 650€ di supervalutazione se restituite il vostro dispositivo usato (smartphone o tablet).