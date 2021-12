Samsung Galaxy Tab S8 Ultra nuovi dettagli svelati: specifiche e dimensioni

Altri dettagli piuttosto completi sulle caratteristiche tecniche del prossimo Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: ecco cosa è trapelato.

Dei prossimi Galaxy Tab S8 si è parlato già da alcuni mesi, ma oggi sembra che il web ci abbia fornito dettagli più concreti e specifici per la versione top di gamma: il Tab S8 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: dimensioni e dettagli tecnici più concreti

Gli ultimi rumors affermano che il Tab S8 Ultra sarà molto sottile e dimensioni abbastanza compatte pur avendo un display da oltre 14 pollici di diagonale.

Le dimensioni sarebbero infatti pari a 326.4 x 208.6 x 5.5mm; per fare un confronto il Galaxy Tab S7+ con display da 12.4 pollici ha dimensioni pari a 285 x 185 x 5.7 mm.

Il display sarà veramente impressionante per un tablet: 14.6 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2,960 x 1,848 pixel, tecnologia Super Amoled e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Secondo l’informatore le cornici intorno al display dovrebbero essere simmetriche e spesse appena 6.3 mm.

Da sottolineare che però nel display sarà implementata una classica tacca per contenere la doppia fotocamera anteriore con sensore da 12MP.

Sulla scocca posteriore è previsto un doppio sensore: principale ad 13MP, ultra grandangolare da 6MP.

Per quanto riguarda il chipset, si prevede l’utilizzo del recente Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8-12-16GB di ram e 128-256-512GB di memoria interna.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da ben 11200 mAh che dovrebbe supportare la ricarica rapida via cavo fino a 45W.

Ancora dubbiosa la presenza di un caricabatteria di tale potenza nella confezione di vendita: potrebbe essere un optional.

Lato software il Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe debuttare sul mercato con Android 12 e personalizzazione ONE UI 4.0, con una versione di Samsung Dex rinnovata (funzionerà pure in verticale) e una nuova modalità Extra Dim per ridurre l’affaticamento degli occhi.

Ovviamente dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

