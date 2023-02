Samsung Galaxy Tab S9 avrà la certificazione IP67?

I prossimi tablet top di gamma di Samsung, i Galaxy Tab S9, forse avranno anche la certificazione IP67 ovvero la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Samsung produce tablet ormai da oltre 10 anni sui mercati internazionali ma i suoi top di gamma, i Galaxy Tab S, non hanno mai ricevuto la certificazione IP.

Sembra però che questa mancanza terminerà con l’annuncio dei prossimi Galaxy Tab S9.

Samsung Galaxy Tab S9 avranno la certificazione IP67? I rumors

Secondo il sito Sammobile l’azienda Coreana migliorerà il rivestimento per respingere le particelle di acqua e polvere sui suoi prossimi Galaxy Tab S, applicando di fatto una protezione con certificazione IP67.

Sembra infatti che Samsung abbia risolto tutti gli eventuali problemi con la certificazione ufficiale IP67 che riguardano le questioni assicurative e di garanzia sul prodotto.

Sta di fatto che la certificazione IP67 sarebbe un’importante valore aggiunto per i prossimi Galaxy Tab S9.

Pensiamo alle nuove possibilità per gli utenti che potrebbero per esempio utilizzarli con sicurezza in bagno per la multimedialità (audio-video), come assistenti per la cucina (video ricette su tutto), o eventualmente in spiaggia o in montagna con la neve.

Al momento non si sa ancora quando effettivamente Samsung lancerà i suoi nuovi tablet top di gamma sul mercato a livello internazionale.

Si pensa che i Tab S9 verranno annunciati nella seconda metà di quest’anno, probabilmente in concomitanza del lancio dei prossimi smartphone pieghevoli Galaxy Fold e Galaxy Flip.

Dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon