Samsung Galaxy Tab S9 FE e FE+ Android 14 disponibile in Europa

I Samsung Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ si stanno aggiornando alla versione Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0 in Europa: ecco quello che sappiamo al momento.

I nuovi tablet di fascia medio-alta Galaxy Tab S9 FE e FE+ sono in corsa per ricevere l’interfaccia ONE UI 6.0: alcuni feedback da utenti europei lo confermano.

Samsung Galaxy Tab S9 FE e FE+ iniziato l’aggiornamento ad Android 14 in Europa

Da quello che sappiamo i due tablet stanno ricevendo rispettivamente il firmware seriale X516BXXU1BWK9 e X616BXXU1BWK9 tramite la classica modalità OTA (Over the air).

Questi firmware oltre ad aggiornare Android 13 ad Android 14, installano pure le patch di sicurezza relative al mese di novembre 2023.

Se possedete uno di questi due tablet e non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente nelle impostazioni->info dispositivo->aggiornamenti.

Considerato che il nuovo software installa una nuova versione del sistema operativo, prima di effettuare l’aggiornamento è consigliabile:

effettuare il backup completo o dei dati più importanti che avete salvato nella memoria del vostro tablet Galaxy liberare spazio nella memoria interna del tablet nel caso in cui sia necessario (ci devono essere almeno 5-6GB di spazio libero) prima di scaricare e installare il nuovo firmware, è consigliato verificare che la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Tra le novità introdotte dalla ONE UI 6.0 sul vostro tablet galaxy potrete notare una migliore gestione del multitasking, il ridisegnamento di alcuni elementi dell’interfaccia utente come ad l’area dei tasti rapidi.

Inoltre molte applicazioni native di Samsung si sono aggiornate con nuove funzionalità o miglioramenti dell’interfaccia utente.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon