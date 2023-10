Samsung Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ ufficiali: prezzo e caratteristiche

I nuovi tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ sono ufficiali: queste le principali caratteristiche e il prezzo di vendita in Europa.

Dopo aver ufficializzato il nuovo Samsung Galaxy S23 FE, l’azienda coreana ha annunciato anche due nuovi tablet della serie Fan Edition: il Galaxy Tab S9 FE e il Tab S9 FE+.

Vediamo di conoscerli meglio.

Samsung Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ ufficiali: caratteristiche principali, prezzo e differenze

I due modelli hanno caratteristiche simili, con alcune differenze hardware.

Display e design

Il modello Tab S9 FE si presenta con un display da IPS LCD (niente Amoled quindi) da 10.9 pollici di diagonale con risoluzione 2K (1440 x 2304 pixel) e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Invece il Tab S9 FE+ ha un display più grande da 12.4 pollici di diagonale, che però mantiene tutte le caratteristiche viste sul display precedente.

Entrambi i pannelli in questione godono anche della tecnologia Vision Booster per una migliore visione e resa dei colori in ambienti esterni.

La scocca in alluminio di entrambe le versioni hanno un grado di protezione IP68 (resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale)

I tablet inoltre vengono forniti in bundle con la stilo S Pen, anch’essa certificata IP68.

Come colori disponibili all’acquisto troviamo Menta, Argento, Grigio e Lavanda.

Processore e Memoria

Entrambi i tablet montano il chipset Exynos 1380 abbinato a 6/8 GB di RAM sul Tab S9 FE e 8/12 GB sul modello FE+.

La memoria interna su entrambe le versioni può raggiungere al massimo i 256GB, che risultano comunque espandibili con microSD.

Multimedialità

I Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+ presentano una differenza nel comparto fotografico.

Tutti e due i modelli montano sensore anteriore da 12MP grandangolare con angolo di visione di 120 gradi, e una una fotocamera posteriore da 8MP.

Il Tab S9 FE+ ha però in più una seconda camera da 8MP sulla scocca posteriore con funzione grandangolare.

L’audio è garantito dalla presenza di altoparlanti stereo certificati Dolby Atmos.

Assente il jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività troviamo su entrambe le versioni:

supporto alla connessione 5G (nei modelli Wi-Fi + 5G)

Wi-Fi 6 tripla banda

Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, GALILEO

Porta Usb Type C con supporto software a Samsung Dex (per la modalità Desktop collegando il tablet ad un monitor o TV esterno)

Pennina Capacitiva S Pen

Batteria e sistema operativo

Il Galaxy Tab S9 FE viene alimentato da una batteria interna da 8.000 mAh, mentre il modello FE+ ha una batteria interna da 10000 mAh.

Entrambi i tablet supportano la ricarica rapida via cavo con una potenza massima di 45W, e il caricabatteria sarà venduto come optional dato che non sarà presente in confezione.

Come sistema operativo tutti e due i prodotti escono sul mercato con Android 13 e interfaccia ONE UI 5.1.1.

Samsung ha dichiarato che i due nuovi modelli avranno quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi arriveranno ad Android 17) e ci saranno pure 5 anni di supporto software (funzionalità e patch sicurezza).

Il software sarà fornito di applicazioni dedicati alla produttività, tra cui Goodnotes, LumaFusion, CLip Studio Paint e altro.

Prezzo e disponibilità dei Samsung Galaxy Tab S9 FE e FE+

I nuovi tablet saranno commercializzati dall’azienda coreana a partire dal 10 ottobre 2023 anche in Europa con un prezzo di listino a partire da 529 euro per il modello Tab S9 FE, mentre il modello Tab S9 FE+ costerà a partire da 699 euro.

Per i modelli con connettività 5G serviranno 100 euro in più.

