Samsung Galaxy Tab S9 FE prezzo Europa svelato

Questi potrebbero essere i prezzi di listino dei prossimi tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE in Europa: ecco i dettagli.

Secondo recenti rumors Samsung dovrebbe lanciare, probabilmente entro la fine di ottobre di quest’anno, i nuovi tablet Tab S9 FE (Fan Edition) anche in Europa.

Si tratterebbe della versione più economica della serie Galaxy Tab S9 già disponibile all’acquisto in Italia da ormai qualche settimana.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: questi potrebbero essere i prezzi di vendita in Europa

Dopo alcuni dettagli riguardo il presunto prezzo di vendita dei Galaxy Tab S9 FE in India, oggi sono stati individuati i presunti prezzi di questi tablet per il mercato europeo.

Samsung presenterà due varianti: il Tab S9 FE e il Tab S9 FE+.

Da quello che è trapelato il Tab S9 FE con 6Gb di ram e 128GB di memoria interna potrebbe avere un prezzo di listino al lancio in Europa di 549,99 euro.

Invece la versione S9 FE+ con 8GB di ram e 128GB di memoria interna dovrebbe costare nel nostro continente 749,99 euro.

Entrambe le versioni elencate solo quelle solo Wi-Fi, quindi le versioni Wi-Fi + 5G dovrebbero costare dai 50 ai 100 euro in più.

Va inoltre specificato che i prezzi potrebbero variare considerate le tasse che non sono uguali in tutti i paesi.

Comunque, da come si può leggere, il Tab S9 FE base 6-128GB costerà circa 350 euro in meno rispetto al Tab S9 8-128GB base in Europa, pur avendo entrambi un display da 11 pollici di diagonale.

Inoltre se il prezzo sarà questo, il nuovo Tab S9 FE+ avrà un prezzo di listino più elevato rispetto al precedente Galaxy Tab S7 FE che a suo tempo era stato lanciato sul mercato a 699 euro.

Infatti i due tablet sono comparabili dato che hanno più o meno la stessa dimensioni del display, intorno ai 12.4 pollici.

Ovviamente, dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

