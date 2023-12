Samsung Galaxy Tab S9 FE si aggiorna ad Android 14 con ONE UI 6.0

Iniziato il rilascio dell’aggiornamento Android 14 con ONE UI 6.0 per i Samsung Galaxy Tab S9 FE in Europa: i dettagli che conosciamo al momento.

Anche i recenti tablet Galaxy Tab S9 FE usciti sul mercato lo scorso ottobre 2023 con Android 13 stanno finalmente ricevendo l’aggiornamento ad Android 14.

Prime informazioni affermano che l’aggiornamento si sta diffondendo in Turchia tramite la classica modalità OTA e presto sarà disponibile in tutta Europa.

Samsung Galaxy Tab S9 FE ecco Android 14 con ONE UI 6.0: aggiornamento partito in Europa

Per la precisione il tablet sta ricevendo via OTA il nuovo firmware seriale X610XXU1BWK9 / X610OJM1BWKA dal peso di circa 2GB.

Oltre al passaggio da Android 13 ad Android 14, vengono pure installate le patch di sicurezza relative al mese di novembre 2023.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare in impostazioni->info dispositivo->aggiornamenti.

Quando si presenterà la notifica non accorrete subito ad installare il nuovo software, prima seguite questi suggerimenti:

Trattandosi di un cambiamento di sistema operativo, è consigliabile effettuare prima un backup completo o dei dati più importanti salvati sul vostro tablet Verificare che ci sia sufficiente memoria interna libera (5-6GB bastano) ed eventualmente cancellare file non necessari Iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware se la batteria ha almeno un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Tra le novità introdotte dalla ONE UI 6.0, sembra che sui Galaxy Tab S9 FE sia stata installata una nuova versione della Samsung Dex (l’interfaccia desktop quando si collega il tablet ad un display esterno).

La nuova Samsung Dex sembra adesso essere una sorta di ibrido tra la vecchia DeX e la normale One UI.

Inoltre è stato rinnovato pure il pannello di controllo, oltre al fatto che l’interfaccia è stata rinnovata, c’è un nuovo font (carattere), varie modifiche all’interfaccia utente nell’app Impostazioni, il nuovo controller multimediale, nuove opzioni di personalizzazione della schermata di blocco, cambiamenti nell’interfaccia della fotocamera, nuove funzionalità nell’app Galleria etc.

