Samsung Galaxy Tab S9 la serie è ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche

Ufficiale la nuova serie Samsung Galaxy Tab S9 in Italia: prezzo di vendita e principali caratteristiche hardware.

Samsung ha svelato oggi 26 luglio 2023 i nuovi tablet top di gamma della serie Galaxy Tab S9: modello base, Plus e Ultra.

Rispetto alla generazione passata oltre ad alcuni miglioramenti hardware, i nuovi tablet hanno anche un importante valore aggiunto: la certificazione IP68.

Samsung Galaxy Tab S9: dettagli hardware e prezzo di vendita in Italia

Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra: le differenze nel display, dimensioni

Tra i fattori che distinguono le tre versioni del nuovo tablet top di gamma di Samsung c’è sicuramente il display che offre dimensioni decisamente diverse.

Il più piccolo del gruppo, il Tab S9, dispone di un pannello Dynamic AMOLED 2X, frequenza di aggiornamento 120Hz, HDR10+ delle dimensioni di 11 pollici di diagonale con risoluzione 2560 x 1600 pixel.

La versione Tab S9+ monta sempre un pannello Dynamic AMOLED 2X, frequenza di aggiornamento 120Hz, HDR10+ ma le dimensioni salgono a 12.4 pollici di diagonale e la risoluzione si assesta a 2800 x 1752 pixel.

Infine la versione Tab S9 Ultra ha un Dynamic AMOLED 2X, frequenza di aggiornamento 120Hz, HDR10+ piuttosto grande: 14.6 pollici di diagonale con risoluzione 2960 x 1848 pixel.

Nonostante il modello Ultra sia quello con la risoluzione più elevata, la grandezza del display gli garantisce il PPI più basso della serie: 239 PPI.

Il più alto c’è la il Tab S9 base (274 ppi) mentre un gradino sotto c’è il Tab S9+ con 266 ppi.

Tutti e tre i display hanno protezione Corning Gorilla Glass.

La scocca dei nuovi tablet è completamente in alluminio (laterale e posteriore) e presenta la striscia magnetica posteriore dove può essere alloggiata la pennina S Pen.

Confrontando le dimensioni e il peso questi sono i dati ufficiali:

Tab S9 254.3 x 165.8 x 5.9 mm per 498 grammi di peso

Tab S9+ 285.4 x 185.4 x 5.7 mm per 586 grammi di peso

Tab S9 Ultra 326.4 x 208.6 x 5.5 mm per 732 grammi di peso

Novità assoluta rispetto alla passata generazione di Galaxy Tab S8, tutti e tre i nuovi tablet Tab S9 godono della certificazione IP68, quindi sono capace di resistere sott’acqua per circa 30 minuti ad 1.5m di profondità.

C’è pure una resistenza standard contro la polvere e la sporcizia in generale.

I colori disponibili sono il Graphite e il Beige.

Processore e memoria: le differenze

Tutta la serie monta il potente processore Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy” abbinato alla GPU Adreno 740.

Solo il modello base parte da 8GB di ram LPDDR5X, mentre gli altri modelli partono da almeno 12GB di ram.

Il modello Ultra raggiunge il picco massimo di 16GB di ram nella versione più costosa.

Per quanto riguarda la memoria interna (tecnologia UFS 4.0) il taglio minimo è di 128GB (solo modello base) mentre il taglio massimo raggiunge 1TB, ed è disponibile solo nella versione Ultra.

Da sottolineare che tutti e tre i tablet hanno lo slot per microSD, quindi la memoria interna è espandibile.

Multimedialità: le differenze

Dal punto di vista della multimedialità c’è una differenza solo tra il modello base e i modelli Tab S9+ e Ultra.

Infatti il Tab S9 monta una sola fotocamera posteriore con sensore da 13 MP, f/2.0, 26mm (largo), 1/3.4″, 1.0µm, AF e una sola fotocamera anteriore per selfie da 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide).

Invece i modelli Plus e Ultra oltre alla stessa fotocamera da 13MP anteriore e 12MP Selfie descritte precedentemente, implementano due fotocamere aggiuntive:

Fotocamera posteriore ultra grandangolare da 8 MP, f/2.2 Fotocamera anteriore selfie 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultragrandangolare)

Tutti i tablet sono in grado di registrare video in formato 4K a 30/60 fps sia con la fotocamera principale posteriore che con la fotocamera anteriore principale.

In più ci sono gli altoparlanti stereo (quattro uno su ogni lato del tablet) ottimizzati da AKG.

Manca però lo slot da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

La connettività è identica su tutti e tre i tablet e comprende:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda

Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Scanner per le impronte digitali sotto il display

Porta USB Type-C 3.2, connettore magnetico (con supporto a Samsung Dex e uscita video)

Batteria e sistema operativo

Avendo display con dimensioni diverse, anche le batterie montate sulla serie Galaxy Tab S9 montano unità diverse.

Il Tab S9 ha una batteria interna da 8400 mAh, il Tab S9+ da 10090 mAh mentre il Tab S9 Ultra monta un unità da 11200 mAh.

Tutti e tre gli smartphone supportano la ricarica rapida via cavo fino a 45W.

Come sistema operativo troviamo Android 13 con ONE UI 5.1.x e l’arrivo di nuove applicazioni.

Infatti la serie Tab S9 ottengono alcune app e funzionalità esclusive come GoodNotes, una delle app per iPad più popolari per prendere appunti, che finalmente arriverà su Android e sarà disponibile esclusivamente sui dispositivi Samsung Galaxy Tab supportati.

Inoltre c’è LumaFusion: l’app di editing video professionale sta ottenendo uno sconto del 50% per i possessori di Tab S9.

Va poi ricordato che Samsung garantirà 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 17) e 5 anni di aggiornamenti bugs e patch di sicurezza Android (fino al 2028)

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy Tab S9 in Italia

I Galaxy Tab S9 sono già acquistabili in Italia con prezzi a partire da 929 euro per la versione base di Galaxy Tab S9 8-128GB, a partire da 1149 euro per il Tab S9+, e prezzi a partire da 1369 euro per la versione Ultra.

Acquistando sul Samsung Store c’è poi la possibilità di ricevere la Book Cover Keyboard e 1 anno di Assicurazione gratuita per un danno accidentale tramite registrazione dei tablet acquistati su Samsung members, e alcuni sconti sul prezzo di vendita per alcune versioni selezionate (promo limitata).

