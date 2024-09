Samsung Galaxy Tab S9 partito l’aggiornamento ONE UI 6.1.1

I tablet top di gamma della serie Samsung Galaxy Tab S9 hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento alla nuova versione software ONE UI 6.1.1: le novità da conoscere.

Continua il processo di aggiornamento alla versione ONE UI 6.1.1 per i dispositivi più recenti di Samsung, e oggi abbiamo i primi feedback che i tablet della serie Galaxy Tab S9 lo stanno ricevendo.

Aggiornamento ONE UI 6.1.1 partito sui Galaxy Tab S9: i dettagli da conoscere

Va specificato che per il momento solo i Galaxy Tab S9 di utenti residenti in Corea del Sud stanno ricevendo il nuovo aggiornamento tramite la classica modalità OTA (over the air).

L’aggiornamento è ancora basato su Android 14 e installa le patch di sicurezza Android relative al mese di agosto 2024.

Non sappiamo quando effettivamente i TAB S9 degli utenti italiani si aggiorneranno alla nuova versione software: potrebbero volerci fino ad un paio di settimane.

Se possedete un Tab S9, S9 Plus o S9 Ultra vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del tablet che trovate in impostazioni->info dispositivo-> aggiornamenti.

Quali sono le novità della ONE UI 6.1.1 sui tablet della serie Galaxy Tab S9?

Un riassunto sulle principali novità introdotte con l’ultima versione software:

Portrait Studio : Portrait Studio trasforma le foto di persone in diversi tipi di ritratti. Gli utenti possono scegliere tra vari stili di ritratto, come schizzo, acquerello, cartone animato 3D e fumetto.

: Portrait Studio trasforma le foto di persone in diversi tipi di ritratti. Gli utenti possono scegliere tra vari stili di ritratto, come schizzo, acquerello, cartone animato 3D e fumetto. Sketch to Image : questo strumento può trasformare schizzi amatoriali in opere d’arte utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico. Funziona con nuovi schizzi e quelli realizzati su immagini esistenti.

: questo strumento può trasformare schizzi amatoriali in opere d’arte utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico. Funziona con nuovi schizzi e quelli realizzati su immagini esistenti. Interprete : la funzione Interprete , che consente di conversare con altre persone in lingue diverse convertendo il parlato in testo e traducendolo in tempo reale, è stata aggiornata con una modalità a doppio schermo per i telefoni pieghevoli e una modalità di ascolto.

: la funzione Interprete , che consente di conversare con altre persone in lingue diverse convertendo il parlato in testo e traducendolo in tempo reale, è stata aggiornata con una modalità a doppio schermo per i telefoni pieghevoli e una modalità di ascolto. Compositore : Galaxy AI può creare e-mail, commenti e altro ancora in base ad alcune parole chiave fornite dall’utente. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare il tono dei messaggi. Nelle app dei social media, Galaxy AI può anche analizzare i post più vecchi e può rilevare automaticamente il tono desiderato dall’utente.

: Galaxy AI può creare e-mail, commenti e altro ancora in base ad alcune parole chiave fornite dall’utente. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare il tono dei messaggi. Nelle app dei social media, Galaxy AI può anche analizzare i post più vecchi e può rilevare automaticamente il tono desiderato dall’utente. Traduzione sovrapposta in PDF : Galaxy AI può trascrivere, tradurre e riassumere i file PDF aperti nell’app Samsung Notes.

: Galaxy AI può trascrivere, tradurre e riassumere i file PDF aperti nell’app Samsung Notes. Integrazione con Google Gemini : One UI 6.1.1 consente agli utenti di sostituire Google Assistant con Google Gemini se lo desiderano.

: One UI 6.1.1 consente agli utenti di sostituire Google Assistant con Google Gemini se lo desiderano. Supporto per app di terze parti per la traduzione in tempo reale : la traduzione in tempo reale, una funzionalità che utilizza l’intelligenza artificiale per convertire il parlato in testo durante le chiamate , ha ricevuto il supporto per alcune app di chat di terze parti.

: la traduzione in tempo reale, una funzionalità che utilizza l’intelligenza artificiale per convertire il parlato in testo durante le chiamate , ha ricevuto il supporto per alcune app di chat di terze parti. Clip slow-motion istantanee : oltre a rallentare i video nell’app Galleria quando si tiene premuto a lungo sullo schermo, One UI 6.1.1 offre l’opzione di salvare istantaneamente la parte rallentata del video come clip separata.

: oltre a rallentare i video nell’app Galleria quando si tiene premuto a lungo sullo schermo, One UI 6.1.1 offre l’opzione di salvare istantaneamente la parte rallentata del video come clip separata. Samsung Notes: le note vocali aggiunte nell’app Samsung Notes possono essere trascritte, tradotte e riassunte all’interno dell’app Notes. Prima di One UI 6.1.1, solo l’app Voice Recorder supportava queste funzionalità per le registrazioni vocali.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard