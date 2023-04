Samsung Galaxy Tab S9 Plus design svelato da nuove immagini render

Il design del Galaxy Tab S9 Plus si mostra in alcune immagini render: cosa cambia rispetto al Galaxy Tab S8?

Se volete vedere in anteprima come sarà il design del prossimo Galaxy Tab S9 Plus, vi segnaliamo che proprio oggi il famoso informatore OnLeaks ha rilasciato sul web una serie di immagini render che lo ritraggono.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus prime immagini render: cosa cambia dal Galaxy Tab S8 Plus?

Vi diciamo fin da subito che rispetto al modello precedente, lato design non ci saranno sostanziali cambiamenti estetici.

Dalle immagini che potete vedere pure voi si possono notare giusto un paio di differenze rispetto al modello Tab S8 Plus.

Infatti sulla carta sul Tab S9 Plus spariranno le classiche isole fotografiche presenti sui Tab S8, dato che vengono posizionati solo i ritagli individuali delle due fotocamere posteriori che riprendono il linguaggio di design introdotto da Samsung con la serie Galaxy S23.

Secondo l’informatore anche le dimensioni del tablet non subiranno sostanzialmente modifiche.

Infatti il Galaxy Tab S9 Plus dovrebbe misurare 285,4 x 185,4 x 5,64 mm, mentre vi ricordiamo che il Galaxy Tab S8 Plus misura 285 x 185 x 5,7 mm.

Se quindi tra i due dispositivi non ci sarà una rivoluzione lato design, il vero cambiamento tra i due tablet si avrà nell’introduzione della certificazione IP67 per i Tab S9.

Finalmente Samsung aggiungerà la resistenza all’acqua e alla povere sui suoi tablet top di gamma, un valore aggiunto non da poco considerate le nuove possibilità di utilizzo.

Ovviamente al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter

