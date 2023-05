Samsung Galaxy Tab S9 Plus e S9 Ultra svelata la ricarica rapida (certificata)

Questa sarà la ricarica rapida per i prossimi tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab S9 Plus e S9 Ultra, e sembra che non ci saranno sostanziali novità rispetto ai Tab S8.

Come sappiamo a fine luglio di quest’anno Samsung presenterà i suo nuovi smartphone pieghevoli serie Galaxy Z Fold e Z Flip, ma anche i nuovi tablet della serie Galaxy Tab S.

I nuovi Samsung Galaxy Tab S9 arriveranno in tre versioni: normale, Plus e Ultra.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus e S9 Ultra: questa sarà la ricarica rapida (certificata)

Grazie alla recente certificazione TUV sappiamo al momento che i Tab S9 Plus arriveranno con i modelli seriali numero SM-X816B, SM-X810 e SM-X816N.

Invece i Tab S9 Ultra avranno i modelli seriali numero SM-X916B, SM-X910 e SM-X916N.

Per entrambi i modelli la variante B è quella con la connettività 5G, quella senza lettere (quella nel mezzo) è la variante con solo WIFI, mentre la variante con lettera N è una versione specifica sviluppata per la Corea del Sud.

Ma la certificazione TUV ci svela un altro dettagli per questi due tablet: la ricarica rapida.

Da quello che si può leggere sembra che i Galaxy Tab S9 Plus e S9 Ultra utilizzeranno una ricarica rapida via cavo che supporta una potenza massima di 10V/4.5A ovvero 45W massimi.

Sfortunatamente in questo campo Samsung continua a non voler fare progressi, considerato che i Galaxy Tab S8 Plus e S8 Ultra utilizzano la stessa tecnologia a 45W.

Bisogna anche ricordare che con le nuove politiche Green di Samsung, c’è una buona possibilità che nella scatola di vendita dei Tab S9 non sia incluso neanche il caricabatteria da 45W.

Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte dell’azienda coreana per conoscere tutti i dettagli finali sulla ricarica rapida e caricabatteria per questi tablet.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon