Samsung Galaxy Tab S9 Plus su GeekBench: confermato l’hardware principale

Il Galaxy Tab S9 Plus è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench: confermate le principali caratteristiche hardware svelate da precedenti rumors.

Il Samsung Galaxy Tab S9 Plus sarà il tablet top di gamma di mezzo tra il Tab S9 normale e il più costoso Tab S9 Ultra.

Il nuovo trio di dispositivi sarà probabilmente annunciato entro la fine dell’estate di quest’anno, insieme ai nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5.

Oggi grazie al benchmark GeekBench abbiamo ulteriori conferme sulle principali caratteristiche hardware della serie Tab S9.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus: il punteggio su GeekBench e hardware principale confermato

Nel database del Benchmark è comparso infatti il modello Samsung SM-X816GB che sulla carta dovrebbe essere il Galaxy Tab S9 Plus.

GeekBench ci fornisce alcuni dettagli:

il tablet monta il chipset Snapdragon 8 Gen 2 “for Galaxy” ci sono 12GB di ram e 256GB di memoria interna come sistema operativo troviamo Android 13, ovviamente personalizzato con la ONE UI 5.1

Per i più curiosi il tablet ha ottenuto un punteggio in modalità single core su GeekBench pari a 1974 punti, mentre in modalità multi-core il punteggio sale a 5194.

Sempre nel database di GeekBench erano stati individuati i Tab S9 e Tab s9 Ultra con relativi punteggi.

Inoltre Se siete interessanti a conoscere qualche dettaglio in più sul design del prossimo Tab S9 Plus, vi ricordiamo il nostro precedente articolo che mostra alcune immagini render 3D dettagliate.

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon