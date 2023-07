Samsung Galaxy Tab S9: svelati i prezzi di vendita in Europa

Questi sarebbero i prezzi di vendita ufficiosi dei prossimi tablet top di gamma della serie Samsung Galaxy Tab S9: ecco quello che sappiamo al momento.

Per chi non lo sapesse ancora in data 26 luglio 2023 Samsung presenterà i suoi nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5, i nuovi smartwatch Galaxy Watch 6 ma anche tre nuovi tablet top di gamma: i Galaxy Tab S9.

Oggi i ragazzi del sito Saminsider ci hanno svelato i prezzi di vendita in anteprima di questi tablet.

Samsung Galaxy Tab S9: ecco i presunti prezzi di vendita della serie in Europa

Da quello che possiamo leggere il Galaxy Tab S9 solo Wifi con 8GB di ram e 128GB di memoria interna (il modello base) avrà un prezzo di listino di 929 euro.

Passando alla versione con 12GB di ram e 256GB di memoria interna il prezzo salirà di ben 120 euro, ovvero 1049 euro.

La versione intermedia, ovvero il Tab S9 Plus solo Wifi con 12GB di ram e 256GB di rom sulla carta avrà un prezzo di listino di 1149 euro.

Infine la versione Ultra ma sempre solo Wifi con 12GB di ram e 256GB di rom verrà a costarvi 1369 euro.

Come potete voi stessi al momento il listino prezzi non comprende ancora i modelli con connettività 5G e non sappiamo se ci saranno altre varianti di memoria (ma probabilmente si).

Quanto costeranno in più i Galaxy Tab S9 con connettività 5G rispetto ai modelli solo Wifi?

Se prendiamo spunto al prezzo di listino degli attuali Galaxy Tab S8, ci si aspetta che le versione 5G dei Tab S9 costeranno circa 150 euro in più a parità di memoria.

Inoltre bisogna specificare che i prezzi presentati al momento potrebbero variare da paese a paese.

Infatti le tasse (IVA e altro) in Italia di solito sono più alti rispetto alla media europea, quindi da noi i prezzi finali potrebbero incrementarsi ulteriormente.

Considerato però che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

