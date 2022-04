Samsung Galaxy Watch 4 con Assistente Google? Niente da fare al momento

Il Samsung Galaxy Watch 4 con un futuro aggiornamento avrà il supporto all’assistente Google? Ecco la verità confermata dalla stessa Google.

Giusto ieri sera sul web si sono diffuse alcune voci che Samsung con un futuro aggiornamento avrebbe introdotto il supporto all’assistente Google per i suoi smartwatch basati su WearOS 3.0.

Stiamo ovviamente parlando degli attuali Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 4 avranno presto l’assistente Google? Un comunicato lo smentisce

La notizia era stata rilasciata basandosi su alcuni documenti online che riprendevano alcuni screenshot sulla funzionalità che abilitava l’assistente Google.

L’assistente Google sembrava fosse previsto con il lancio di WearOS 3.0, ma di fatto sugli smartwatch Samsung non è mai arrivato.

Di fatto dopo questi screenshot le voci hanno iniziato a parlare di un possibile aggiornamento per i Watch 4.

A distanza di qualche ora da queste prime voci di corridoio, abbiamo avuto la smentita direttamente da Google.

Questo è il comunicato ufficiale rilasciato da Ivy Hunt, portavoce ufficiale dell’azienda americana:

“To confirm, Assistant is not rolling out to Galaxy Watch 4 and we don’t have an update on timing“.

Al momento come potete leggere voi stessi, Google afferma che non ci sarà un rilascio nell’immediato dell’assistente sui Galaxy Watch 4 e non c’è ancora un eventuale data per un futuro aggiornamento.

Questo comunque non esclude che sugli smartwatch dell’azienda coreana in futuro non venga implementato pure l’assistente Google.

Ovviamente bisognerà aspettare un comunicato ufficiale per avere un quadro generico più dettagliati sui tempi e le modalità.

Fonte: Via