Samsung Galaxy Watch (4) con Wear OS: data ufficiale 28 giugno al MWC 2021

Secondo recenti informazioni Samsung svelerà i nuovi smartwatch con sistema operativo Wear OS, i Galaxy Watch 4, in data 28 giugno 2021: i dettagli.

Si sa con certezza che Samsung presiederà il prossimo MWC di Barcellona ma non lo farà fisicamente, solo tramite conferenze ed eventi che si terranno online (a porte chiuse per gli spettatori).

In data 28 giugno 2021, il primo giorno effettivo della MWC Barcellona 2021, l’azienda coreana presiederà l’evento denominato “Galaxy Experience”.

MWC Barcellona 2021: i Galaxy Watch 4 saranno presentati da Samsung all’evento “Galaxy Experience)

Durante il Galaxy Experience Samsung di fatto presenterà tutte le principali novità in arrivo nell’ecosistema Galaxy, nella sicurezza mobile e infine nell’esperienza orologi (accessori).

Infatti saranno presentati o quanto meno descritti i nuovi Galaxy Watch serie 4, quelli che abbandoneranno Tizen e utilizzeranno nativamente Wear OS di Google.

Questo è il comunicato ufficiale:

“Samsung is reimagining smartwatches, creating new opportunities for both developers and consumers”. It is also enhancing security, as well as empowering people in its ecosystem of connected devices, services, providing users with “choice, freedom, and possibility“.

Ci sarà quindi da conoscere con i dovuti dettagli quali saranno i principali cambiamenti con il passaggio da Tizen OS a Wear OS, soprattutto dal punto di vista dell’esperienza d’uso e delle funzionalità disponibili.

Già tempo fa vi avevamo segnalato alcune voci di corridoio delle novità in arrivo sui Watch 4 con l’utilizzo di Wear OS.

Comunque insieme ai prossimi smartwatch, Samsung potrebbe presentare al grande pubblico anche i nuovi smartphone pieghevoli della serie Galaxy Z.

Fonte: Notizia ufficiale MWC Barcellona.