Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 classic ufficiali: prezzo e caratteristiche

Ecco le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita in Italia dei nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Classic: i dettagli da conoscere.

I Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic sono i primi smartwatch dell’azienda coreana ad utilizzare il sistema operativo Wear OS di Google con interfaccia ONE UI Watch, abbandonando di fatto Tizen OS.

Oltre a questo importanti novità riguardano il nuovo chipset con processo produttivo a 5nm, un design ottimizzato e nuovi sensori.

Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Classic: le principali caratteristiche da conoscere

Display e design

Lato estetico il Watch 4 si differenzia dal Watch 4 Classic perché ha una cornice digitale, mentre il secondo ha una cornice girevole fisica e utilizza materiali premium: acciaio inossidabile contro alluminio.

Tutte e due le versioni sono impermeabili 5ATM e certificate IP68, oltre che resistenti agli standard militari MIL-STD-810G.

Entrambe le versioni escono in due varianti (una più piccola e una più grande):

Galaxy Watch 4 versione da 40mm (40.4×39.3×9.8mm, 25.9 grammi) e da 44mm (44.4×43.3×9,8mm, 30.3 grammi)

Watch 4 Classic versione da 42mm (41.5×41.5×11.2mm, 46.5 grammi) e da 46mm (45.5×45.5×11.0mm, 52 grammi).

I display delle due versioni sono identici a seconda della grandezza (piccola o grande):

Display Amoled da 1.19 pollici (330 ppi) per le versioni 40 e 42mm

Display Amoled da 1.36 pollici (330 ppi) pe le versioni da 44 e 46 mm

Processore e memoria

Novità della serie Watch 4 di Samsung sono i nuovi chipset Exynos W920 con CPU Dual core e con processo produttivo a 5nm, abbinati a 1.5GB di ram e 16GB di memoria interna.

Lato prestazioni, consumi si dovrebbe trattare di un interessante passo in avanti rispetto alla generazione precedente.

Batteria

Le versioni più grandi (44 e 46mm) montano una batteria interna da 361 mAh, mentre le versioni più piccole (40 e 42mm) hanno una batteria da 247 mAh.

Secondo il produttore entrambe le versioni possono offrire fino a 40 ore d’autonomia (uso generico normale) con una singola carica, mentre la ricarica della batteria da 0 a 100 avviene in meno di due ore.

Connettività, sensori e sistema operativo

Sicuramente interessante è molto completo il comparto connettività di entrambi gli Smartwatch.

A livello tecnico sono presenti:

Accelerometro

Barometro

Giroscopio

sensore Geomagnetico

sensore di Luce

Sensore Samsung BioActive

Il Sensore Samsung BioActive ha più funzionalità:

misura PPG (una tecnica che rileva il volume e il flusso sanguigno);

misura ECG (ritmo cardiaco);

e misura BIA (metodo di valutazione della composizione corporea).

Di fatto il sensore bioattivo legge contemporaneamente tutti e tre questi valori, ma in realtà ottiene informazioni dagli elettrodi per la ECG e dallo scanner posizionato intorno al bordo argentato i valori della composizione corporea.

Grazie a tutti i sensori inoltre i Galaxy Watch 4 e 4 Classic sono in grado di monitorare fino a 100 diverse attività sportive, alcuni delle quale possono essere utilizzate con un Samsung TV (ad esempio Yoga o aerobica).

Migliorata sensibilmente la misurazione del sonno, con più attenzione al russare, e al monitoraggio continuo del sangue e dell’ossigeno.

E’ presente poi la connessione Bluetooth, e c’è pure quella LTE come opzionale, il supporto al Wifi Dual band, al GPS e il chipset NFC.

Lato software la One UI Watch ha ottimizzato poi la funzione DND (non disturbare) che adesso blocca le chiamate telefoniche, i messaggi e allarmi sul vostro smartphone abbinato.

Inoltre se installate un applicazione sul vostro smartphone, automaticamente quest’ultima sarà installata sullo smartwatch (se compatibile) per farvi risparmiare tempo e fatica.

Sono stati inseriti poi molti gesti pratici: annuire con il polso per confermare la chiamata, scuotere il polso per ignorarla o un movimento bussare per una funzione predefinita.

Wear OS con ONE UI Watch offre poi piena compatibilità con le applicazioni sullo store ufficiale Google, App Samsung e persino piattaforme di terze parti.

Prezzo e disponibilità in Italia

I Samsung Galaxy Watch 4 ha questi prezzi di listino a seconda della grandezza e della connessione LTE assente o presente:

269 euro per la versione da 40mm con solo Bluetooth;

319 euro per la versione da 40mm con LTE;

299 euro per la versione 44mm con solo Bluetooth;

349 euro per la versione 44mm con LTE.

Invece la versione Watch 4 Classic costerà un po’ di più:

369 euro per la versione 42mm con solo Bluetooth,

419 euro per la versione 42mm con LTE,

399 euro per la versione 46mm con solo Bluetooth,

449 euro per la versione 46mm con LTE.