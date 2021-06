Samsung Galaxy Watch 4 in immagini render ufficiose: design svelato!

Ecco le immagini render 3D ufficiose e complete del prossimo Samsung Galaxy Watch 4, lo smartwatch con Wear OS di nuova generazione dell’azienda coreana.

Ormai ci sono certezze quasi assolute che Samsung nel mese di agosto di quest’anno presenterà i suoi nuovi smartwatch che monteranno il sistema operativo Wear OS e non più Tizen OS.

Qualche giorno fa sul web sono state rilasciate alcune immagini render 3D semplici che mostravano i quattro colori dell’indossabile.

Samsung Galaxy Watch 4 si mostra in immagini render 3D ufficiose: design ormai del tutto svelato

Oggi sono state diffuse alcune immagini render 3D dettagliate che mostrano chiaramente il design definitivo del prossimo Galaxy Watch 4.

Dalle immagini si evince chiaramente che lo smartwatch uscirà almeno nei colori nero, verde oliva, oro rosa e argento.

Lato design la scocca circolare sarà in metallo, con due pulsanti piatti sul lato.

Al corpo in metallo si potranno abbinare cinturini intercambiabili in silicone che dovrebbero essere disponibili in varie colorazioni: giallo, rosa, blu, verde oliva, bianco quelle che possiamo vedere dalle immagini.

Ovviamente nella parte inferiore della scocca troviamo il cardiofrequenzimetro.

Frontalmente il display Amoled mostra nuovi quadranti tra i quali sarà possibile inserire pure le AR Emoji (Emoji basate sulla realtà aumentata).

Vi ricordiamo da precedenti rumors che il Samsung Galaxy Watch 4 dovrebbe uscire in due dimensioni, avrà l’accelerometro, il barometro, il sensore BIA per la misurazione del grasso corporeo, la bussola, il GPS, il giroscopio, il cardiofrequenzimetro, permette il monitoraggio SpO2 e il monitoraggio del sonno.

Oltre a tutti questi sensori lato connettività troviamo il supporto al Wifi, il Bluetooth 5.0 con LE.

Comprende un altoparlante e il microfono per la cattura del suono.

Secondo le stime il Galaxy Watch 4 dovrebbe incorporare una batteria che garantirà almeno 2 giorni di autonomia e supporterà la ricarica wireless.

Considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni e queste immagini con il dovuto distacco emotivo.

