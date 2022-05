Samsung Galaxy Watch 4 supporto ufficiale Google Assistant disponibile: ma non ancora in Italia

Samsung ha annunciato il supporto ufficiale del Google Assistant per il suo Galaxy Watch 4 in 10 paesi: peccato che in Italia non sia ancora disponibile.

Ne avevamo già sentito parlare nelle scorse settimane che Google e Samsung stavano lavorando per introdurre il supporto all’assistente Google sugli ultimi smartwatch Galaxy Watch 4 con sistema operativo Wear OS 3.0.

Non c’era ancora una data ufficiale, ma la certezza dell’arrivo di questa nuova funzionalità.

Samsung Galaxy Watch 4 ecco l’assistente Google: i dettagli da conoscere

Oggi le due aziende hanno comunicato ufficialmente che i Galaxy Watch 4 hanno il supporto all’assistente Google in 10 distinti paesi.

I possessori di uno smartwatch in Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Taiwan, Corea, Regno Unito e Stati Uniti potranno sfruttare il nuovo assistente.

Basterà scaricare l’aggiornamento Google Assistant tramite l’app Play Store di Watch 4.

Come potete vedere voi stessi l’Italia non è ancora compresa nella lista dei paesi supportati.

Ma considerato che la precedente notizia affermava che l’assistente Google sarebbe arrivato sui Watch 4 entro la fine dell’estate 2022, è probabile che anche il nostro paese sarà supportato nei prossimi mesi.

Se quindi possedete uno di questi indossabili non vi resta che aspettare e pazientare ancora per un po’.

Di fatto l’assistente Google dovrebbe sostituire in l’assistente Bixby sugli smartwatch attuali e di prossima generazione di Samsung basati su Wear OS 3.x

Fonte: Notizia ufficiale Samsung