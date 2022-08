Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro ufficiali in Italia: prezzo e caratteristiche

Samsung ha svelato i nuovi smartwatch Galaxy Watch 5 e 5 Pro focalizzati su salute, fitness e stile di vita: ecco le principali caratteristiche delle tre varianti disponibili.

I nuovi Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro vengono commercializzati in tre distinte varianti: due per il modello Watch 5 e una per il modello 5 Pro che ha qualche caratteristica migliore.

Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro: prezzo in Italia e principali caratteristiche

Display e dimensioni

Il Watch 5 viene venduto nelle versioni da 40mm & 44mm, mentre il Watch 5 nella versione da 45mm.

Entrambi montano cinturini sportivi da 20 mm, ma la versione pro ha fibbia a D.

La cassa dei modelli non Pro è fatta in alluminio, mentre la versione Pro ha una cassa in titanio.

Il Watch 5 da 40 mm ha dimensioni pari a 40,4 x 39,3 x 9,8 mm, per 28,7 grammi di peso.

La versione da 44 mm ha dimensioni pari a 44,4 x 43,3 x 9,8 mm, per 33,5 grammi di peso.

Il modello Watch 5 Pro da 45 mm ha invece dimensioni di 45,4 x 45,4 x 10,5 mm per 46 grammi di peso.

Considerate le dimensioni cambiano anche i display, che diventano mano mano più grandi.

Il Watch 5 da 40 mm monta:

Display AMOLED da 1,2 pollici

Risoluzione 396 x 396p, 330PPI

La variante da 44 mm e da 45 mm (PRO) hanno invece un:

Display AMOLED da 1,4 pollici

Risoluzione 450 x 450p, 330PPI

Tutti i display Amoled i questione vengono protetti da Vetro zaffiro che risulta essere 1,6 volte più resistente del vetro protettivo applicato alla serie Galaxy Watch 4 nei modelli 5, e due volte più resistente per la versione 5 Pro.

Tutti e tre gli smartwatch poi hanno queste caratteristiche:

Grado di protezione IP68 per resistenza alla polvere e all’acqua

Impermeabili fino a 5 ATM

Certificazione MIL-STD-810H

Come colori la versione 5 normale si può trovare in Zaffiro, Bianco, argento e Grafite, mentre la versione 5 Pro è disponibile nei colori Titanio nero, Titanio grigio.

Processore e memoria

Tutti e tre in nuovi smartwatch di Samsung utilizzano il chipset Exynos W920 Dual Core 1,18 GHz abbinato a 1.5GB di ram e 16GB di memoria interna.

Da questo punto di vista non ci sono molte differenze con la serie 4.

Connettività e funzionalità

A livello di connettività entrambi gli smartwatch presentano:

Bluetooth 5.2

Wi-Fi a doppia banda (2,4 GHz e 5 GHz)

GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou

Chipset NFC

Connessione LTE

Invece a livello di sensoristica ci sono:

Accelerometro

Giroscopio

Barometro

Sensore di luce ambientale

Bussola

Sensore ottico di frequenza cardiaca

Sensore cardiaco elettrico (ECG)

BIA (analisi della composizione corporea)

SpO2 continua

Sensore di temperatura della pelle

Solo sulla versione Pro c’è una funzione che consente di fornire un percorso predeterminato sotto forma di file GPX: l’utente può registrare i dati del percorso e condividerli con i suoi amici che potrebbero voler fare la stessa escursione.

Per tutti gli indossabili c’è poi la navigazione passo-passo con solo vibrazione o persino guida vocale, e la funzione Track Back per tornare alla partenza.

Il sensore BIA consente all’utente di impostare un obiettivo per peso, percentuale di grasso corporeo e persino muscolo scheletrico e sarà guidato attraverso una serie di obiettivi incrementali, e il recupero (quanti liquidi bere, quanto riposarsi eccetera).

Adesso il monitoraggio del sonno ha un interfaccia più chiara che mostra i dati più importanti e gli schemi del sonno abituali.

Questi dati possono creare un eventuale programma di coaching del sonno.

La connettività dei nuovi Galaxy Watch 5 e 5 Pro permette poi di controllare le SmartThings: ad esempio l’orologio può spegnere le luci e impostare l’aria condizionata, impostare la Smart TV eccetera.

Batteria e sistema operativo

A seconda della grandezza le tre varianti di Smartwatch hanno una batteria più capiente.

Il modello normale da 40mm monta una batteria da 284 mAh, mentre la versione da 44mm ha una batteria interna da 410 mAh.

Il Watch 5 Pro ha la batteria più grande di tutti: 590 mAh.

Tutte e tre i modelli hanno il supporto alla ricarica wireless basata su WPC.

C’è pure la ricarica rapida classica: si possono ottenere 8 ore di autonomia in soli 8 minuti.

Come sistema operativo troviamo Wear OS 3.5 personalizzato da Samsung con la UI Watch 4.5.

Ottimizzazioni software le troviamo anche su applicazioni native come SoundCloud e Deezer, Spotify (che può essere attivato con l’assistente vocale) e presto Google Maps si potrà utilizzare senza che lo Smartwatch sia connesso ad uno smartphone.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro in Italia

I Galaxy Watch 5 e 5 Pro sono già prenotabili in Italia sul sito ufficiale SAMSUNG ai seguenti prezzi con spedizione dal 26 agosto 2022:

versione 40mm solo Bluetooth: 299 euro

40mm LTE: 349 euro

versione 44 mm solo Bluetooth: 329 euro

44mm LTE: 349 euro

versione 45 mm (PRO) solo Bluetooth: 499 euro

45mm (PRO) LTE: 549 euro.

Chi li acquisterà prima del 26 agosto 2022 riceverà in omaggio le TWS Galaxy Buds Live.