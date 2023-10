Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 6 rileveranno l’apnea notturna

Samsung con un futuro aggiornamento per i Galaxy Watch 5 e Watch 6 supporterà, almeno in Corea del Sud, il rilevamento dell’apnea notturna: i dettagli.

Samsung ha annunciato che a partire dal 2024, non è ancora specificata la data ma sarà ad inizio del prossimo anno, in corea del Sud implementerà una nuova funzionalità per i suoi smartwatch più recenti.

Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 6 arriverà il rilevamento dell’apnea notturna

La notizia è stata confermata dal vicepresidente e responsabile del team di salute digitale di Samsung Hon Pak:

“Con la nuova funzione di apnea notturna sulla serie Galaxy Watch, stiamo fornendo agli utenti uno strumento semplice e proattivo per riconoscere questo disturbo nelle sue fasi più precoci prima che la sua condizione peggiori“.

La nuova funzionalità farà il suo debutto in Corea del Sud, considerato che ha già ricevuto la certificazione e l’approvazione da parte del del Ministero coreano per la sicurezza alimentare e farmaceutica (MFDS).

Il monitoraggio e rivelamento dell’apnea notturna avverrà grazie all”app Samsung Health Monitor con un futuro aggiornamento.

Secondo quanto affermato da Samsung, gli utenti (Coreani al momento) saranno in grado di rilevare in anticipo i sintomi, anche fastidiosi e invadenti, dell’apnea notturna in modo da avvisare il proprio medico per eventuali contromisure.

Grazie ai sensori BioActive montati sui Galaxy Watch 5 e Watch 6, si potrà misurare e monitorare i livelli di ossigeno nel sangue durante il sonno.

Questo permetterà di raccogliere dati e verificare se quest’ultimi valori nel sangue cambiano quando l’utente si troverà in situazioni di apnea/ipopnea, fornendo alla fine un valore stimato di apnea-ipopnea (AHI).

Gli utenti per ottenere i primi valori AHI dovranno eseguire il monitoraggio per almeno due sessioni con più di 4 ore di sonno continuato.

Curare o tenere sotto controllo l’apnea notturna è importante per quei soggetti che possono arrivare a smettere di respirare per alcuni periodi di tempo durante il sonno, diminuendo di fatto l’ossigeno nel corpo causando complicazioni come come ipertensione, disturbi cardiaci, ictus o disturbi cognitivi.

Ancora da sapere se Samsung deciderà di implementare questa funzionalità anche in Europa, ovviamente previa certificazioni medica degli enti competenti.

Fonte: Notizia ufficiale

