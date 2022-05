Samsung Galaxy Watch 5 Pro avrà materiali super premium? I Rumors

Il prossimo Samsung Galaxy Watch 5 Pro forse utilizzerà materiale più premium rispetto alla versione Galaxy Watch 4 Classic: questi gli ultimi rumors.

Sappiamo da passati rumor che Samsung sta lavorando al rilascio di una nuova versione per i suoi prossimi smartwatch.

L’azienda coreana ha utilizzato vari aggettivi per questi indossabili: Active, Classic, Frontier, ma pare che i futuri Galaxy Watch 5 avranno una versione PRO.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro con materiali pregiati? Gli ultimi rumors

L’informatore Ice Universe tramite il proprio account Twitter ha svelato in anticipo quali saranno le nuove caratteristiche che distingueranno la versione PRO da quella normale.

Il Galaxy Watch 5 Pro utilizzerà un involucro in titanio leggero e un vetro zaffiro resistente ai graffi.

Sono due materiali altamente costosi e pregiati, che però non sono una novità in casa Samsung, almeno per il titanio.

Infatti il Galaxy Watch 3 aveva alcune versioni con rifinitura in titanio.

Invece l’utilizzo della protezione con vetro in zaffiro rappresenterebbe una novità in assoluto nel panorama degli smartwatch dell’azienda coreana.

Altra caratteristica che distinguerà la versione normale e quella PRO è la presenza di una batteria decisamente potenziata che dovrebbe raggiungere i 572 mAh.

Si tratterebbe di un’importante aumento in termini di autonomia, basti considerare che l’attuale Galaxy Watch 4 Classic da 44mm utilizza una batteria da soli 361 mAh.

La versione normale di Watch 5 invece dovrebbe utilizzare una batteria già più ridimensionata da 397 mAh.

Ovviamente considerato che al momento il nuovo smartwatch di Samsung non è stato ancora annunciato, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

