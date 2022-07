Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) design svelato: si mostrano in video renders ufficiosi

Questo dovrebbe essere il design definitivo del prossimo Samsung Galaxy Watch 5 (pro) mostrato in alcuni video render ufficiosi: i dettagli.

Di solito Samsung svela i suoi nuovi smartwatch nel mese di agosto di ogni anno, quindi è probabile che tra poco più di un mese ci sarà l’annuncio ufficiale dei prossimi Galaxy Watch 5.

Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): questo dovrebbe essere il design ufficiale

Di fatto oggi gli informatori Evan Blass e 91mobiles hanno mostrato un paio di video render che di fatto svelano il design di questi nuovi smartwatch.

Stiamo ovviamente parlano della versione normale e pro dei Watch 5.

Il Galaxy Watch 5 Pro sarà il successore dell’attuale Galaxy Watch 4 Classic, e dovrebbe essere disponibile nei colori grigio e nero con variante LTE 4G e solo Bluetooth.

La versione Pro dovrebbe essere disponibile nella versione da 45mm.

Galaxy Watch 5 pro il design pic.twitter.com/WYcSSkkiBC — HWBrain (@hw_brain) July 7, 2022

Invece la versione non pro sarà disponibile forse in due versioni: una da 44mm e una da 40mm entrambe con supporto LTE 4G o solo Bluetooth.

Galaxy Watch 5 il design pic.twitter.com/6ljzu1gU18 — HWBrain (@hw_brain) July 7, 2022

La versione normale sarà venduta in più colorazioni: previsto il blu, il nero e il bianco.

Lato tecnico ci si aspetta su entrambi gli smartwatch la protezione con vetro in zaffiro, la presenza del GPS e la certificazione per la protezione all’acqua fino a 5 atmosfere.

Come software Samsung dovrebbe far debuttare la nuova interfaccia One UI Watch 4.5 basata sul sistema operativo Google wearOS 3.5.

Sulla carta i Galaxy Watch 5 non saranno gli unici dispositivi svelati ad agosto da Samsung: arriveranno anche i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4, oltre alle nuove TWS Galaxy Buds Pro.

