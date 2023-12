Samsung Galaxy Watch 6 e Classic che taglio al prezzo: l’offerta

Anticipate le offerte di natale con il nuovo coupon sui Samsung Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic Bluetooth: si risparmiano fino a 170 euro sul prezzo di listino.

Continuano a scendere i prezzi del nuovo smartwatch fitness e per la salute Galaxy Watch 6 di Samsung grazie al nuovo coupon eBay che anticipa gli sconti per le feste natalizie, in modo da evitare la soluzione last minute con scelte fatte in fretta.

Samsung Galaxy Watch 6 anticipato il natale con il nuovo coupon: ecco come ottenere gli sconti

Se non ve lo ricordate lo smartwatch di Samsung è disponibile in due versioni: normale e classica.

La versione normale con connettività Bluetooth ha un prezzo di listino sullo store ufficiale Samsung a partire da 319 euro, mentre la versione “classica” Bluetooth parte da 419 euro.

Ebbene potete risparmiare fin da subito dai 120 ai 170 euro, a seconda del modello Bluetooth, utilizzando il codice coupon FESTE23:

Galaxy Watch 6 Bluetooth 40mm : da 199 euro IVA e spedizione inclusa (VS 319 euro listino ufficiale) link: https://ebay.us/qNldHV

: da 199 IVA e spedizione inclusa (VS 319 euro listino ufficiale) link: https://ebay.us/qNldHV Watch 6 Bluetooth alluminio 44mm : da 225 euro IVA e spedizione inclusa (VS 349 euro listino ufficiale) link: https://ebay.us/TiChPS

: da IVA e spedizione inclusa (VS 349 euro listino ufficiale) link: https://ebay.us/TiChPS Galaxy Watch 6 Classic 43mm Bluetooth : da 251,91 euro IVA e spedizione inclusa (VS 419 euro listino ufficiale) link: https://ebay.us/x41VPJ

: da IVA e spedizione inclusa (VS 419 euro listino ufficiale) link: https://ebay.us/x41VPJ Watch 6 Classic 47mm Bluetooth : da 270 euro IVA e spedizione inclusa (VS 449 euro listino ufficiale) link: https://ebay.us/3amX91

: da e spedizione inclusa (VS 449 euro listino ufficiale) link: https://ebay.us/3amX91 Per le versioni LTE dei Galaxy Watch 6 potete applicare lo sconto del 10% anche su queste varianti link: https://ebay.us/EiEk5v

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon per i Galaxy Watch 6

Non conoscete i dettagli tecnici dei Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic? Queste sono le loro caratteristiche principali.

Gli indossabili di Samsung venduti sono con seriale Europa/Italia, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua, italiano compreso.

Vengono spediti da magazzino ITALIA dai vari rivenditori con consegna stimata in 3-10 giorni lavorativi tramite corriere.

La garanzia è quella di 2 anni Italia da parte dei rivenditori, ma c’è pure la garanzia ufficiale Samsung Europa o Italia di 2 anni.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 14-30 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso (a seconda del rivenditore), e il compratore/venditore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Il coupon FESTE23 ha queste regole:

Valore Coupon: 10%

Spesa Minima: 20 euro

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 50€

Numero max di utilizzi per utente: 2

Sconto max totale ottenibile per utente: 100€

Fine promo: 2o dicembre 2023 ore 23:59

Acquisti tramite carta di credito/debito o PayPal

