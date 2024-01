Samsung Galaxy Watch 7 prime informazioni sul nuovo chipset

Prime informazioni che riguardano il chipset che sarà utilizzato sui prossimi smartwatch Galaxy Watch 7 nel corso del 2024: i dettagli che sono trapelati

Sui smartwatch più recenti, ovvero i Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 6 Samsung al momento utilizza lo stesso chipset Exynos W930, una versione potenziata del precedente Exynos W920 montato sul Galaxy Watch 4.

Ma pare che l’azienda coreana per i prossimi Galaxy Watch 7 utilizzerà un nuovo chipset.

Samsung Galaxy Watch 7: prime informazioni sul chipset

Secondo quanto è trapelato il nuovo chipset prenderebbe il nome commerciale di Exynos W940 e si baserebbe su un chipset nome in codice interno aziendale Exynos 5535.

Il chipset sulla carta sarebbe ancora in fase di progettazione finale, tanto che la produzione di massa dovrebbe avvenire solo a partire dalla seconda metà di quest’anno giusto un po’ prima dell’effettivo annuncio del Galaxy Watch 7.

L’azienda coreana starebbe lavorando anche su altri due chipset nome interni aziendale Exynos 5400 e Exynos 6375 che potrebbero essere destinati ad indossabili oppure per altri dispositivi mobili.

Sfortunatamente le informazioni non comprendono dettagli tecnici su questi chipset, e non sappiamo a quali dispositivi (indossabili, tablet, o smartphone) saranno indirizzati.

Possiamo però immaginarci che anche su questi chipset Samsung punterà sull’accelerazione hardware dedicata all’intelligenza artificiale per sviluppare più funzionalità e servizi smart direttamente da indossabili.

Per adesso quindi non ci resta che aspettare future indicazioni in merito.

