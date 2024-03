Samsung Galaxy Watch 7: tre versioni con nuovo chip molto efficiente

Il prossimo Samsung Galaxy Watch 7 dovrebbe arrivare sul mercato in tre distinte versioni che utilizzeranno un nuovo chipset per un efficienza energetica decisamente migliorata: i rumors.

Nuovi rumors sul prossimo smartwatch top di gamma di Samsung indicano che l’azienda coreana sta lavorando non a due ma a ben tre versioni distinte.

Lo smartwatch dovrebbe essere annunciato insieme al prossimo Galaxy Ring, e agli smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6.

Samsung Galaxy Watch 7: tre versioni con un nuovo chipset che promette un efficienza decisamente migliorata

Il Watch 7 dovrebbe arrivare sul mercato nella versione Classic e Pro, e in una terza versione che al momento non sappiamo come sarà chiamata (forse sarà giusto la versione base senza altri appellativi).

Questa potrebbe essere la prima volta che Samsung lancerà tre versioni distinte di uno smartwatch, considerato che negli ultimi 6 anni sul mercato sono usciti al massimo due varianti (Classic e normale o Pro e normale).

Ma c’è un altro aspetto molto importante di questa nuova generazione di smartwatch: riguarda l’efficienza energetica del chipset utilizzato, quindi dell’autonomia generale.

Secondo quanto è trapelato la gamma Galaxy Watch 7 utilizzerà il nuovo chipset Exynos W940 sviluppato e prodotto direttamente da Samsung, che promette un efficienza energetica del 50% superiore rispetto all’attuale chipset Exynos W930 montato sulla serie Galaxy Watch 6.

Il miglioramento dell’efficienza energetica dipenderebbe dal nuovo processo produttivo a 3nm di Samsung utilizzato sugli Exynos W940.

Questo ovviamente non si tradurrà in un aumento dell’autonomia reale del 50% per i Watch 7 rispetto ai Watch 6, ma sicuramente gli utenti potranno notare delle differenze nell’utilizzo generale.

Oltre al miglioramento energetico, il nuovo processo produttivo garantirebbe anche un aumento di prestazioni generale che potrebbe sfiorare il 30% rispetto alla generazione precedente.

Ovviamente considerato che per il momento mancano ancora alcuni mesi al lancio dei nuovi smartwatch Galaxy Watch 7, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

