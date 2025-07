Samsung Galaxy Watch 8 differenze rispetto Galaxy Watch 7

Ufficiale il nuovo smartwatch Samsung Galaxy Watch 8: ecco quali sono le principali differenze rispetto al Galaxy Watch 7.

Samsung nel suo recente evento Unpacked oltre ad aver presentato gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ha dedicato un po’ di spazio anche ai nuovi Galaxy Watch 8.

Sono usciti due modelli il Watch 8 e il Watch 8 Classic, in quest’articolo ci occupiamo del primo.

Samsung Galaxy Watch 8 ufficiale: le principali differenze rispetto al Galaxy Watch 7

Evidenzieremo in grassetto le novità e i cambiamenti apportati al nuovo modello.

Design e Display

Lato Design il nuovo Watch 8 si differenzia un po’ dal Galaxy Watch 7 perché adesso utilizza una scocca a squircle (un misto tra un cerchio e un quadrato) e non più un semplice design circolare.

Il nuovo smartwatch ha anche altre ottimizzazioni lato design: risulta infatti essere più sottile del 11% rispetto al Watch 7 con una scocca di soli 8,6 mm (VS 9.7 mm del Watch 7).

Samsung ha adottato il nuovo “cushion design”, che rende gli orologi più comodi da indossare e grazie alla migliore vestibilità e alla maggiore stabilità al polso consente anche un migliore monitoraggio della salute.

C’è poi il nuovo sistema Dynamic Lug contribuisce inoltre a ridurre lo spazio tra il polso e l’orologio.

Sfortunatamente con questi nuovi accorgimenti lato design i cinturini dei modelli precedenti non sono più compatibili con i nuovi Watch 8.

A livello di colori della scocca rimane il classico colore Silver, e al posto del Green troviamo il colore Grafite (una variante di nero chiaro), ai quali potete abbinare 4 tipi di cinturini in diverse colorazioni (tra le quali Bianco, Menta, Rosa, Blu, Grafite, rosso etc).

Come il suo predecessore il Galaxy Watch 8 mantiene le certificazioni 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H, e il peso è pressoché identico tra i due smartwatch.

All’interno della scocca da 40mm o 44 mm troviamo rispettivamente i display circolari da 1.34 pollici di diagonale (438×438 pixel) e da 1.47 pollici di diagonale (480×480 pixel): sono quindi della stessa grandezza e risoluzione della versione precedente.

Però i display dei Galaxy Watch 8 adesso sono ora più luminosi del 50% e raggiungono i 3.000 nit per una visibilità superiore all’aperto.

Chipset, connettività, batteria e sensori

Non cambia il chipset: i nuovi modelli montano infatti lo stesso chipset Exynos W1000 a 3 nm utilizzato lo scorso anno dai Galaxy Watch 7, abbinati a 2GB di ram e 32GB di memoria interna (per applicazioni, mappe offline, musica offline etc.).

Rimane quasi identica la connettività: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, chipset NFC, ma adesso c’è il sistema L1+L5 Dual-Frequency GPS (GPS, Glonass, Beidou, Galileo).

Migliora invece la batteria interna che diventa più capiente: adesso raggiunge i 325 mAh per la versione da 40mm e i 435 mAh per la variante da 44mm con supporto alla ricarica wireless rapida.

Vi ricordo che i Galaxy Watch 7 hanno una batteria da ai 300 mAh (40mm) e 425 mAh (44mm).

Le migliorare del Galaxy Watch 8 riguardano anche il nuovo sensore bioattivo avanzato per il monitoraggio dei dati biometrici (frequenza cardiaca, SpO2, ecc.) che insieme al miglioramento del design garantiscono misurazioni più accurate anche durante l’attività fisica.

Software

Novità si hanno anche lato software, ma non è detto che quest’ultime arriveranno anche con un futuro aggiornamento sui Galaxy Watch 7.

Infatti con la nuova One UI 8 Watch basata su Wear OS 6 vengono introdotte nuove funzionalità come:

notifiche senza profondità (ovvero notifiche raggruppate per facilitare la lettura)

la possibilità di aggiungere le app più utilizzate in alto

adesso i widget offrono informazioni a colpo d’occhio

Importanti anche le nuove funzionalità dedicate al monitoraggio della salute:

guida per la gestione del sonno

monitoraggio del carico vascolare

indice antiossidante

un nuovo Running Coach per gestire meglio le attività della corsa e programmarle in base alle proprie capacità

Prezzo e disponibilità in Italia dei Samsung Galaxy Watch 8

I Samsung Galaxy Watch 8 saranno disponibili alla vendita con spedizione in Italia a partire dal 25 luglio 2025.

La versione 40mm Bluetooth ha un prezzo di listino di 379 euro, mentre la versione LTE 40mm di 429 euro.

La variante 44mm Bluetooth ha un prezzo di listino di 429 euro, mentre la versione LTE 44mm di 459 euro.

