Samsung Galaxy Watch avranno la funzione Now Bar e Now Brief in futuro

Le funzionalità Now Bar e Now Brief della ONE UI 7 arriveranno sui Samsung Galaxy Watch Wear OS con l’aggiornamento ONE UI 8 Watch: ecco i dettagli conosciuti.

Con l’arrivo della ONE UI 7 basata su Android 15, che ha fatto il suo debutto con i Galaxy S25, Samsung ha inserito alcune nuove funzionalità software interessanti, tra le quali c’è la Now Bar.

Samsung Galaxy Watch con WearOS: in arrivo la funzione Now Bar e Now Brief

Ebbene la Now Bar e la Now Brief arriveranno anche sugli smartwatch della serie Galaxy Watch con sistema operativo Wear OS, che saranno aggiornati alla futura versione con interfaccia personalizzata ONE UI 8 Watch.

Sulla carta questi sono gli smartwatch che dovrebbero riceverla:

Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic

Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch6, Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch7

Galaxy Watch Ultra

Secondo quanto individuato nel codice sorgente di una versione beta della ONE UI 8 Watch, tutti questi smartwatch potranno sfruttare la Now Bar che vi ricordiamo è composto da un sistema di widget che mostreranno dati contestualmente rilevanti direttamente sul quadrante dell’orologio.

Ad esempio la Now Bar può mostrare suggerimenti contestuali, informazioni sulle mappe, controlli multimediali, integra la funzione Now Brief, e può visualizzare anche i risultati sportivi in ​​diretta tramite la sezione Sport di Google.

L’utente potrà attivare la funzione Now Bar attraverso azioni gestuali, come il doppio pizzico per accedere, o altri gesti per eseguire azioni aggiuntive quando non sono presenti contenuti da visualizzare.

La Now Bar nel quadrante sarà visualizzata solo a forma di icona, o con l’icona e il testo aggiuntivo che fungerà da breve riassunto.

Non c’è ancora una data definitiva su quando Samsung rilascerà la versione ONE UI 8 Watch per i suoi smartwatch con Wear OS.

Considerato però che i prossimi Galaxy Watch 8 saranno annunciati a fine luglio 2025, possiamo aspettarci il rilascio dell’aggiornamento per i dispositivi precedenti entro la fine di agosto-inizio settembre di quest’anno.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte dell’azienda coreana, prendete tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard