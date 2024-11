Samsung Galaxy Watch due novità in arrivo con la ONE UI 6.5 Watch

La prossima interfaccia ONE UI 6.5 Watch basata su Wear OS 5.1 porterà almeno due novità per gli smartwatch Samsung Galaxy Watch compatibili: i dettagli trapelati.

Google oggi ha presentato la prima versione destinata agli sviluppatori di Wear OS 5.1 e quindi ci sono elevate probabilità che Samsung procederà ad aggiornare i propri smartwatch in futuro.

Sulla carta la nuova interfaccia prenderà il nome di ONE UI 6.5 Watch.

ONE UI 6.5 Watch basata su Wear OS 5.1: due probabili funzionalità in arrivo sui Galaxy Watch compatibili

Wear OS 5.1 è basato sul sistema operativo base Android 15 (API Livello 35) e apporterà due sicure novità a livello di funzionalità ed esperienza d’uso dell’utente.

La prima novità si chiama “Credentials Manager”, una funzione che è stata già vista sugli smartphone Android 14 e che adesso arriverà pure sugli smartwatch.

E’ una funzione che aiuta l’utente ad accedere i maniera più facile e veloce, tramite un processo unificato, ad app e servizi.

L’utente deve impostare un PIN, una password o un accesso tramite Google (o servizi simili) per sincronizzare i propri dati su tutti i dispositivi basati su Android che possiede.

La seconda novità riguarda la multimedialità: sarà possibile riprodurre contenuti audio, come brani musicali, direttamente sull’altoparlante dello smartwatch.

Con l’aggiornamento ONE UI 6.5 Watch gli utenti potranno ascoltare la musica direttamente dal loro Galaxy Watch senza dover utilizzare un auricolare Galaxy Buds.

Non ci resta quindi che aspettare eventuali comunicati ufficiali da parte di Samsung per sapere quando e se queste funzionalità saranno implementate in futuro sui smartwatch Galaxy Watch.

Fonte: Via

