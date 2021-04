Samsung Galaxy Watch e Watch 3 si aggiornano a fine aprile 2021: le novità

Samsung sta iniziando ad aggiornare a fine aprile 2021 i suoi smartwatch Galaxy Watch e Galaxy Watch 3: ecco i dettagli sulle novità dei nuovi firmware per Tizen 5.5.x.

Oltre agli smartphone Samsung aggiorna costantemente pure i suoi smartwatch della serie Galaxy, e oggi vi confermiamo che due di loro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy Watch e Watch 3 si stanno aggiornando con un nuovo firmware: ecco le principali novità e i dettagli

Più nello specifico il Galaxy Watch sta ricevendo il firmware seriale R810XXU1FUD1, mentre il modello Watch 3 si sta aggiornando con il firmware seriale R840XXU1BUD1.

Entrambi i firmware, basati sul sistema operativo Tinzen 5.5.x, sono al momento scaricabili tramite l’applicazione Galaxy Wearable sullo smartphone con il quale avete associato lo smartwatch (sezione Watch aggiornamento software).

Dalle prime informazioni entrambi i firmware hanno in comune questi cambiamenti nel sistema operativo Tizen (versione 5.5.x):

miglioramenti nella stabilità del segnale Wifi;

migliorata la stabilita dell’applicazione di messaggistica;

stabilità del sistema operativo migliorata.

L’aggiornamento al momento è in diffusione in India, quindi potrebbero volerci ancora una o due settimane prima che i Watch e Watch 3 venduti in Italia ricevano la notifica di aggiornamento.

Per adesso quindi vi consigliamo di tenere sotto controllo la sezione aggiornamenti nell’applicazione già a partire dalla prossima settimana per installare il nuovo software.

Ancora un po’ di pazienza!

