Samsung Galaxy Watch4 e futuri: avranno 4 anni di supporto agli aggiornamenti

Samsung aggiornerà per almeno quattro anni il sistema operativo WearOS dei suoi Galaxy Watch 4 e dei suoi prossimi smartwatch: i dettagli.

Dopo la presentazione dei nuovi Galaxy S22, S22 Plus, dei Galaxy S22 Ultra (i nuovi Note) e dei Galaxy Tab S8, Samsung ha iniziato a diffondere notizie su cambiamenti riguardanti la politica degli aggiornamenti.

Infatti a partire dai modelli del 2021 i tablet e gli smartphone Galaxy top di gamma avranno il supporto software per 5 anni: 4 di aggiornamenti OS e 5 per le patch di sicurezza Android.

Ma sembra che questa nuova politica degli aggiornamenti coinvolgerà pure gli smartwatch dell’azienda coreana.

Samsung Galaxy Watch 4 e successori: saranno garantiti quattro anni di supporto software

Infatti Samsung ha rilasciato un nuovo comunicato ufficiale dichiarando che i Galaxy Watch 4 riceveranno supporto software per i prossimi 4 anni.

Nella lista si aggiungeranno pure i futuri smartwatch della serie (2022 in poi), che quindi godranno anche loro di 4 anni di supporto.

Questo è il comunicato ufficiale dell’azienda coreana:

“Today, we are taking our commitment to innovation one step further with up to four generations of One UI upgrades to ensure our users enjoy the best possible mobile experience for longer”

Non è ancora chiaro però se questi quattro anni di supporto riguarderanno anche aggiornamenti del sistema operativo a versioni successive alla WearOS 3, o si tratta solo fino a quattro anni di supporto sicurezza e fix bugs.

Per adesso quindi non ci resta che aspettare e vedere cosa avrà veramente in serbo l’azienda coreana.

Sta di fatto che garantire sempre più anni di supporto software è sempre un valore aggiunto non da poco.

Fonte: Via