Samsung Galaxy Z Flip 3 disassemblato in un video: ecco come è fatto dentro

Ecco come è fatto all’interno il Samsung Galay Z Flip 3 che è stato disassemblato: un video mostra tutto il procedimento.

Giusto ieri vi avevamo fatto notare che era presente su Youtube un video nel quale si mostrava come smontare in varie parti che lo compongono il Galaxy Z Fold 3 5G.

Samsung Galaxy Z Flip 3 smontato in un video dal vivo: ecco come è fatto

Oggi lo stesso Youtuber ha mostrato il disassemblaggio dell’altro smartphone pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Flip 3.

Questo è il video:

Ovviamente l’utente è molto esperto e sa quello che sta facendo: vi consigliamo caldamente di non emularlo dato che se non siete molto esperti potrebbero insorgere delle complicanze e potreste fare dei danni.

Oltre a questo perderete la garanzia ufficiale del produttore.

PBKreviews, lo YouTuber, ha iniziato a disassemblare lo Z Flip 3 utilizzando all’inizio una pistola termica sui lati della parte superiore della scocca posteriore per togliere il vetro posteriore.

Si passa poi a staccare il cavo di collegamento del cover screen, si levano alcune viti e si può staccare il cavo della batteria.

Fatto questo si ha una visuale più pulita degli altri componenti all’interno dello smartphone pieghevole.

Possiamo adesso vedere lo schermo da 1,9 pollici, la scheda madre, la doppia fotocamera e la batteria più piccola con capacità di 930 mAh (il telefono ne ha due).

Nella parte inferiore della scocca si può individuare la seconda batteria dello smartphone che ha una capacità di 2370 mAh.

In questa parte è presente pure il dissipatore di calore fatto in grafite, c’è l’alloggiamento per gli altoparlanti e la porta di ricarica.

Infine frontalmente si può vedere il nuovo display pieghevole che è molto sottile e da maneggiare con estrema cura.

Di fatto il Samsung Galaxy Z Flip 3 è molto bello da vedere ma molto difficile da riparare per via della sua complessità interna: si prende infatti un voto finale di soli 4 su 10.