Samsung Galaxy Z Flip 3 ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficiale il nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 3: le caratteristiche e prezzo di vendita in Italia.

Durante l’evento Unpaked di oggi 11 agosto 2021 Samsung ha presentato due smartphone pieghevoli: il Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Z Fold 3 5G.

Qua troverete i dettagli sul primo.

Samsung Galaxy Z Flip 3: le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita in Italia

Display e Design

Lo Z Flip 3 si caratterizza per la forma a conchiglia e per la presenza di due display: uno interno e uno esterno.

Il display esterno è un unità Super AMOLED da 1,9 pollici con risoluzione 250×512 pixel (302 ppi).

L’unità interna è invece un display pieghevole da 6,7 ​​pollici AMOLED 2X con risoluzione FHD+ 2640×1080 pixel (424 PPI) e frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz.

Il primo display, quello più piccolo, permette all’utente di vedere eventuali notifiche, messaggi di testo e altro senza dover per forza aprire lo smartphone.

La scocca del dispositivo ha dimensioni pari a 72,2 x 86,4 x 17,1 mm ~ 15,9 mm quando è piegato, mentre quando è aperto ha dimensioni pari a 72,2 x 166,0 x 6,9 mm, per un peso totale di 183 grammi.

E’ certificato IP68 contro l’acqua e la sporcizia in generale, è protetto da Corning Gorilla Glass Victus sul retro e ha una scocca in alluminio.

Come colori sono disponibili nei vari mercati il Fantasma Nero, Crema, Verde, Lavanda, Grigio, bianco, Rosa ed un Edizione Thom Browne.

Multimedialità

A livello di fotocamere posteriormente, in alto al centro della scocca, troviamo due sensori fotografici:

Primario: 12MP f/1.8, Dual Pixel AF, OIS

Ultra-grandangolare: 12MP f/2.2, 123° FoV

La camera anteriore per selfie è invece un sensore da 10MP f/2.4 che potete individuare nel forellino anteriore nel display posizionato in alto al centro.

Per l’audio sono presenti gli altoparlanti stereo, il supporto alla certificazione Dolby Atmos ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Il telefono registra video in 4K ma non abbiamo notizie sul fatto che possa registrarli anche in 8K.

Processore e memoria

Nel Galaxy Z Flip 3 Samsung ha deciso di utilizzare il chipset Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660 GPU.

Al processore vengono affiancati 8/12GB di ram e 128/256GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1.

Connettività

Il telefono supporta:

4X4 MIMI, 7CA, LAA, LTE Cat.20

SA/NSA 5G (Sub6/mmWave)

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

NFC

porta Usb Type C

Scanner per le impronte digitali montato lateralmente.

Batteria

Il tutto viene alimentato da una batteria con tecnologia a doppia cella da 3300 mAh.

La batteria non è particolarmente potente e supporta solo una ricarica rapida via cavo a 15W, una ricarica wireless a 10W e una ricarica inversa a 4.5W.

Sistema operativo

Lo smartphone debutta sul mercato con sistema operativo Android 11 con interfaccia personalizzata ONE UI 3.x.

Il software è stato ovviamente ottimizzato per uno smartphone pieghevole, e include funzionalità esclusive come una modalità Flex, ottimizzazioni delle app native, funzionalità di personalizzazione per il display esterno e altro ancora.

Prezzo e disponibilità in Italia

Gli utenti italiani potranno pre-ordinare il Galaxy Z Flip 3 da oggi 11 agosto fino al 26 agosto 2021 ottenendo in cambio:

1 anno del servizio “Samsung Care+” incluso (Copertura su: danni accidentali, rottura display, infiltrazione di liquidi, max 2 riparazioni in 2 anni)

100€ di valore immediato

Fino a 450€ di valutazione dell’usato.

Il prezzo di vendita è pari a 1099 euro per la versione base 8-128GB, e di 1149 euro per la versione 8-256GB; sembra che da noi non ci sarà la versione da 12GB.