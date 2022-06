Samsung Galaxy Z Flip 4 si mostra in alcune immagini dal vivo in anteprima

Come sarà il Samsung Galaxy Z Flip 4? Alcune immagini dal vivo in anteprima non lasciano molto alla fantasia! Eccole che mostrano il design del prossimo smartphone pieghevole.

Il prossimo smartphone pieghevole con form-factor a conchiglia, ovvero il Galaxy Z Flip 4, si è mostrato oggi in alcune immagini dal vivo in anteprima mondiale.

Lo YouTuber TechTalkTV sembra che sia riuscito ad accaparrarsi di un modello/prototipo pienamente funzionante a mesi prima del lancio ufficiale, postando di fatto un video in anteprima.

Samsung Galaxy Z Flip 4: queste le prime immagini dal vivo?

Le immagini ci mostrano un dispositivo che ha un design molto simile all’attuale Galaxy Z Flip 3, ma sembra che Samsung abbia apportato alcuni cambiamenti qua e la.

Il primo cambiamento riguarda la cerniera che unisce le due parti pieghevoli dello smartphone.

Sembra che quest’ultima sarà più piccola e quindi renderà il dispositivo più compatto rispetto al modello precedente.

Lo schermo interno pieghevole avrà la stessa dimensione di quello montato sullo Z Flip 3, ma sembra che la piega al centro sarà decisamente meno visibile sul nuovo Z Flip 4.

Il cambiamento più evidente lo si può notare sul display anteriore esterno, quello dedicato alle notifiche.

Viene confermato il fatto che sul prossimo Galaxy Z Flip 4 il display esterno sarà più grande rispetto a quello montato sul Z Flip 3.

Rumors parlano di un display esterno da 2.1 pollici contro gli 1.9 pollici del modello attuale.

Come sul modello attuale la scocca posteriore sfoggia il bicolore con rifinitura opaca.

Più grande secondo l’informatore è la batteria interna: sarà un’unità da 3700 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 25W.

Infine il chipset dovrebbe essere il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Il futuro Galaxy Z Flip 4 dovrebbe essere presentato ufficialmente da Samsung il 10 agosto 2022.

Al momento dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni/foto il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via