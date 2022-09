Samsung Galaxy Z Flip 4 video test resistenza: non si piega ma…

Lo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 4 è stato sottoposto al test di resistenza estremo: ha una resistenza piuttosto buona, ma la piegatura presenta qualche problema?

Dopo aver sottoposto a varie torture il Galaxy Z Fold 4, lo Youtuber JerryRigEverything si è concentrato sull’altro smartphone pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Flip 4.

Samsung Galaxy Z Flip 4 sotto posto a test resistenza: il video mostra come se la cava

Il dispositivo è stato sottoposto al test dei graffi, alla sporcizia estrema, al fuoco e alla classica piegatura: vediamo come è andata!

Da quello che potete vedere voi stessi il display esterno (quello piccolo da circa 2 pollici) ha protezione in vetro Gorilla Glass e ha una resistenza più che valida: 6/7 punti su un livello di 10.

Anche il resto della scocca (non laterale) ha protezione in vetro, quindi il livello di resistenza è lo stesso.

Invece display interno, quello pieghevole, non avendo una protezione in vetro ma con una semplice protezione in plastica, ha una resistenza decisamente minore.

Infatti il pannello pieghevole ha una resistenza di soli 2/3 punti su 10.

Questo significa che anche delle unghie affilate potrebbero riuscire a graffiarlo: ci vuole un po’ di attenzione!

La scocca laterale del dispositivo è realizzata in alluminio, quindi è più soggetta a graffi soprattutto perché la vernice può venire via con impatti sfortunati.

A livello di resistenza alla sporcizia, soprattutto nel punto della cerniera, il Galaxy Z Flip 4 sembra passare bene il test.

Infatti la sporcizia non si accumula facilmente nei punti di giuntura dello smartphone, ed è facile eliminarla.

A seguire il test del fuoco: come accade già su altri smartphone il display esterno OLED e quello interno pieghevole subiscono danni a seconda del periodo di esposizione alla fiamma.

In entrambi i casi i pixel dei display si bruciano e non tornano più attivi lasciando un alone.

Infine il test della piegatura, dove lo smartphone presenta qualche piccolo problema.

Lato strutturale il Galaxy Z Flip 4 non si rompe ma subisce qualche effetto negativo se sottoposto a piegatura: ci sono infatti rumori interni nella giuntura come se qualcosa si fosse rotto.

Questo causa un problema estetico finale: il dispositivo non si chiude bene come prima lasciando più spazio tra le due parti.

Ovviamente si tratta di un caso estremo, molto difficile da verificarsi in un ormale utilizzo dello smartphone.