Samsung Galaxy Z Flip 5 Android 14 stabile aggiornamento iniziato (negli USA)

Samsung Galaxy Z Flip 5 iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 14 con ONE UI 6.0, ma al momento solo negli Stati Uniti. I dettagli da conoscere.

Segnaliamo ai possessori di un Galaxy Z Flip 5 che l’aggiornamento alla nuova versione software ONE UI 6.0 basato sul sistema operativo Android 14 stabile è disponibile al download.

Al momento però l’aggiornamento è scaricabile solo ad un numero limitato di utenti negli USA: i dettagli

Samsung Galaxy Z Flip 5 ecco Android 14 con ONE UI 6.0: si parte dagli USA

Infatti lo smartphone pieghevole ha iniziato a ricevere la nuova versione software per tutti gli utenti che hanno con contratto con l’operatore americano Verizon.

Il firmware in questione ha seriale F731USQU1BWK9 ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Considerato che il nuovo firmware è limitato solo ad un operatore telefonico, è probabile che solo nei prossimi giorni si aggiungeranno altri operatori USA e poi ci sarà la diffusione a livello globale, compresa l’Italia.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro Galaxy Z Flip 5, che trovare in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Al momento chi ha potuto installare la nuova versione software con ONE UI 6.0, ha notato alcuni cambiamenti sul suo smartphone pieghevole (qualche esempio):

un design del pannello rapido completamente rinnovato un widget del lettore multimediale con un’animazione a forma d’onda nuovo design delle emoji, nuovi caratteri e opzioni di posizionamento per il widget orologio della schermata di blocco due nuovi widget aggiunti: Fotocamera personalizzata e Statistiche meteo sono state aggiornate e migliorate molte applicazioni stock di Samsung l’applicazione Fotocamera adesso ha un interfaccia più semplice, più funzioni (più opzioni di allineamento della filigrana, opzione fps automatico per i video etc) l’applicazione Galleria adesso mostra nuove informazioni su video e immagini salvate, una migliore visualizzazione nelle Storie, puoi ritagliare immagini per impostarle come adesivi per Samsung Keyboard l’editor di foto adesso permette di disegnare adesivi personalizzati l’editor di video adesso si chiama Video Studio e offre nuove opzioni di editing Miglioramenti in Samsung Health, App Calendario nuova sezione Batteria direttamente nell’app Impostazioni un nuovo gesto di trascinamento a due mani per spostare più file da un luogo all’altro Samsung Internet adesso permette di riprodurre video in background etc.

Fonte: Via

