Samsung Galaxy Z Flip 5 arriva una versione speciale non disponibile da noi

Samsung Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela sarà una versione speciale a prezzo da oggetto di moda che però non sarà commercializzata in Italia: i dettagli.

Samsung sta lavorando nuovamente con la casa di moda francese Maison Margiela per presentare una versione speciale del suo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 5.

Sarà una variante più costosa rispetto al modelli “normali” data la personalizzazione ed unicità del prodotto.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela: i dettagli svelati al momento

Da quello che sappiamo lo Z Flip Maison Margiela non arriverà probabilmente in Italia, dato che Samsung ha deciso di commercializzarlo al momento in paesi selezionati.

Il primo paese, non sappiamo se sarà l’unico, è la Cina.

La versione Maison Margiela inizierà infatti la pre-commercializzazione effettiva a partire dal 30 novembre 2023, dato che i consumatori cinesi potranno prenotare lo smartphone.

Il prezzo di vendita non è ancora conosciuto sul Samsung Store Cina, ma ci si immagina un costo intorno ai 1500-1700 dollari americani, prezzi che in Cina sono molto elevati considerate le tasse più basse.

Alcune immagini comunque pare abbiano mostrato un anteprima del prodotto.

Probabilmente al telefono pieghevole sarà abbinata anche una custodia in pelle e la cover posteriore avrà un tema unico in abbinata a quello del display esterno personalizzato.

Lato tecnologico non ci saranno cambiamenti hardware.

Questo Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela utilizzerà quindi il chipset Snapdragon 8 Gen 2, un display interno pieghevole Amoled da 6.7 pollici, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12MP etc.

