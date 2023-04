Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 le fotocamere non cambieranno?

Rumors indicano che i prossimi Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 potrebbero avere lo stesso comparto fotografico dei precedenti Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: i dettagli.

Se i nuovi Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 potrebbero avere un nuovo e più grande display esterno, questo non si direbbe per il comparto fotografico.

Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5: il comparto fotografico non cambierà rispetto ai Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4?

Secondo quanto riportato dall’informatore Yogesh Brar i futuri smartphone pieghevoli di Samsung dovrebbero mantenere a livello di fotocamere e Megapixel gli stessi numeri dei precedenti Z Flip 4 e Z Fold 4.

Infatti si dice che lo Z Fold 5 offrirà le stesse fotocamere principali da 50 MP, ultrawide da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP del Galaxy Z Fold4.

La stessa cosa farà lo Z Flip 5 che probabilmente manterrà la doppia fotocamera da 12 MP con obiettivi grandangolari e ultra grandangolari già vista sulla versione precedente.

Ma attenzione, Samsung non lascerà completamente a bocca asciutta i nuovi potenziali acquirenti.

Viene specificato che le fotocamere avranno gli stessi megapixel ma verranno utilizzati nuovi sensori, che dovrebbero migliorare la qualità generale delle immagini scattate e dei video registrati.

Sfortunatamente non si sa ancora se l’azienda coreana cambierà tutti o solo alcuni sensori delle fotocamere dei suoi prossimi smartphone pieghevoli.

Ovviamente bisognerà aspettare ancora un pò di tempo per avere dettagli più chiari, considerato che gli Z Flip 5 e Z Fold 5 non vedranno la luce se non a fine estate 2023.

Quindi per il momento vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter

