Samsung Galaxy Z Flip 5 il display esterno sarà il più grande? Video concept

Rumors affermano che il Galaxy Z Flip 5 avrà il display esterno più grande della sua categoria; un immagine e un video concept ce lo mostrerebbero in anticipo.

A fine agosto, inizio settembre 2023 molto probabilmente anche in Italia si potranno acquistare i successori degli attuali Galaxy Z Flip 4.

I prossimi Galaxy Z Flip 5 sono rumoreggiati ormai da diverse settimane, ma proprio di recente sono state diffuse alcun interessanti informazioni lato design.

Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà il più grande display esterno della categoria? Rumors e video

Sembra infatti che gli Z Flip 5 si contraddistingueranno rispetto ai precedenti Galaxy Z Flip, ma anche dai prodotti della concorrenza, per avere il più grande display esterno disponibile.

Un’immagine render mostrerebbe la scocca posteriore dello Z Flip 5 con l’ampio display esterno nella parte superiore:

Sfortunatamente non ci sono ancora dettagli tecnici sulla risoluzione e grandezza del nuovo display esterno che Samsung dovrebbe montare sul prossimo modello.

Considerato che sul Galaxy Z Flip 4 la grandezza del display esterno non permetteva di fare molte cose agli utenti, per lo più notifiche o comandi semplici, bisognerà vedere come Samsung sfrutterà questo ampio display esterno.

Per i più curiosi c’è pure un video render che mostra in 3D come potrebbe essere il design definitivo del prossimo Z Flip 5:

Ovviamente questo video non mostra il prodotto ufficiale di Samsung, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Vedremo se prima della fine dell’estate avremo maggiori informazioni tecniche al riguardo.

