Samsung Galaxy Z Flip 5 tagliato il prezzo di oltre 400 euro: ecco dove!

I nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 5 che hanno debuttato in Itala un paio di settimane fa si possono trovare ad oltre 400 euro in meno da Italia: ecco dove.

Se cercate uno smartphone pieghevole con form factor a conchiglia di ultima generazione che dispone di un display esterno grande che può essere utilizzato direttamente da applicazioni come Youtube, messaggistica, Maps etc, il Samsung Galaxy Z Flip 5 potrebbe fare al caso vostro.

Non conoscete questo smartphone pieghevole? Ecco le sue principali caratteristiche hardware.

Samsung Galaxy Z Flip 5 ecco come risparmiare subito oltre 400 euro: l’offerta da tenere in considerazione

Per chi non lo sapesse il Galaxy Z Flip 5 nella versione 8GB di ram e 256GB di rom ha un prezzo di listino ufficiale di 1249 euro, mentre la variante 8+512GB ha un prezzo di listino di 1369 euro.

Ebbene se volete risparmiare subito oltre 400 euro rispetto al prezzo ufficiale di listino, vi segnaliamo un paio di offerte da prendere in considerazione

Ad esempio il Samsung Galaxy Z Flip 5 8+256GB vari colori è acquistabile al prezzo di 829,90 euro IVA e spedizione inclusa utilizzando questo LINK: https://ebay.us/WJQmNf.

Se invece puntate al modello Z Flip 5 8+512GB vari colori, potete portarvelo a casa al prezzo di 929,90 euro IVA e spedizione inclusa seguendo questo LINK: https://ebay.us/FJ24BR

Nel primo caso risparmierete 420 euro rispetto al prezzo di listino, nel secondo caso il risparmio sale a 440 euro.

Va comunque sottolineato che essendo una prima offerta i pezzi disponibili sono pochi, quindi potrebbero esaurirsi in tempi brevi o potrebbero esserci cambi di prezzo (rapporto domanda/offerta).

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono Globali, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), supporto alla connessione LTE 4G banda 20 e 5G con bande Italia.

E’ spedito da magazzino Italia con consegna stimata in 5-7 giorni lavorativi

La garanzia è di due anni Italia garantita direttamente dal rivenditore, altrimenti c’è quella ufficiale Samsung Europa 2 anni.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 30 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso, e il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

